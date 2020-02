Oscar-gála: a meglepetések estéje

Extra

Lokál ,

Az idei Oscar-gála a nagy meglepetések estéje volt. Leonardo DiCaprio végre hivatalosan is bemutatta barátnőjét, egy koreai film, az Élősködők vihette haza a legjobb film díját, aminek sikeréhez ráadásul két magyar zeneszerző is hozzájárult, és Brad Pitt is megkapta végre első színészi Oscarját. A Lokál összeszedte a legérdekesebb pillanatokat és a kulisszák mögé is belestünk.

Leonardo DiCaprio végre megmutatta a párját

Bár a vörös szőnyegen DiCaprio kérésére barátnője nem tartott vele, a színész végre hivatalosan is megmutatta barátnőjét, Camila Morronet, aki Al Pacino nevelt lánya. A pár már három éve együtt jár, de eddig még nem mutatkoztak közösen nyilvános eseményen.

Udvardy Annáról is megemlékeztek

Minden évben megemlékeznek a gálán a filmes szakma elhunytjairól. Idén Udvardy Annára is gondoltak, aki a Mindenki című film producereként három éve vette át az Oscar-díjat. A rajongók azonban hiányolták a sorból Luke Perryt, a Beverly Hills 90210 sztárját, aki tavaly márciusban hunyt el.

Magyar segítséggel írt történelmet a nyertes

Külföldi film eddig még sosem vehette át a legjobb filmnek járó szobrocskát. Sam Mendes 1917 című filmjét tartották a nagy esélyesnek, de végül Bong Joon Ho, Élősködők című filmje nyert, melynek zenéjét két magyar zeneszerző, Sapszon Bálint és Elek Norbert hangszerelte.

Palvin Barbi is benézett a bulira

Az Oscar-gála after partyján tiszteletét tette Palvin Barbi és párja, Dylan Sprouse is. Barbi elképesztően csinos volt.

Joaquin Phoenix a lépcsőn szendvicsezett

Joaquin Phoenix élete első Oscar-szobrocskáját vehette át a Joker című filmben nyújtott alakításáért. Köszönőbeszédében megemlékezett a drogtúladagolásban elhunyt testvéréről, Riverről. A díjátadó partiján pedig már felszabadultan ücsörgött a lépcsőn egy szendvicset majszolva.



Brad Pittet végre színészként is elismerték

Brad Pitt végre nem csupán producerként, színészként is megkapta az Oscart. A Volt egyszer egy Hollywoodban nyújtott alakításáért eddig már nagyon sok díjat bezsebelt, köszönőbeszédeiben pedig szingliségéről viccelődött. A napokban kiderült, a színész ugyan nem fogadott szövegírókat, de humorista barátait kérte meg, hogy segítsenek neki mókás beszédei kitalálásában.