Öt százalékkal nőtt tavaly a GDP

Az elmúlt évben 4,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az előző évihez képest – jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint Magyarország gazdasága az EU élvonalába tartozik.



A KSH szerint 2019 negyedik negyedévében a nyers GDP-adat szerint 4,5 százalék volt a gazdasági növekedés. A harmadik negyedévhez képest 1,0 százalék volt a növekedés, alig kisebb a második és harmadik negyedévi 1,1 százaléknál. A teljes tavalyi évre vonatkozóan pedig 4,9 százalékkal nőtt a GDP 2018-hoz képest. A hivatal emlékeztetett: a GDP éves növekedése 2017-ben 4,3 százalék, 2018-ban 5,1 százalék volt.

– A magyar gazdaság Európa élmezőnyében van, teljesítménye az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is dobogós helyet ért el, meghaladta a kormány és a Pénzügyminisztérium várakozását – reagált az adatokra Varga Mihály pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy a magyar gazdaság 2013 óta töretlenül növekszik, 2017-től pedig még erőteljesebben.

Elmondása szerint nagy meglepetés nem lesz, ahogy ahhoz az elmúlt években hozzászokhattunk, a magyar gazdaság az Európai Unió növekedése felett fog teljesíteni, az első vagy második helyen.

Lényegesen felülmúlta a várakozásokat a GDP növekedése

– Bár az előző negyedévekhez képest némileg lassult a GDP növekedése a negyedik negyedévben, továbbra is dinamikus. A német gazdaság ugyanakkor továbbra is stagnál, így a 4,5 százalékos magyar gazdasági növekedést továbbra is kedvezőtlen külső körülmények között sikerült elérni – mondta Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője.