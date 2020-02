Pál Dénes: Szeretnénk Panninak egy kistestvért

Pál Dénes A Dal 2020 műsorában tűnt fel új dalával, amelyet kislánya, Panni ihletett. A csodálatos hangú énekes a Lokálnak elmesélte, milyennek érzi az apaságot, és mikor jöhet egy újabb baba.

Pál Dénes remekelt A Dal 2020 című műsorban, ahol az ország legjobb idei dalát keresik. A nyertes végül 75 millió forint összdíjazásban részesül. Dénesnek legutóbb a zsűriből legjobban Pély Barnát sikerült elvarázsolnia, aki azt mondta, egyik kedvenc dala a Készen állsz, amelyet tíz ponttal jutalmazott.

– Nagyon örültem, hogy ilyen jó kritikákat kaptam, nem csak magam miatt, ugyanis többen dolgoztunk rajta. A dalszöveg Molnár Tamás, a hangszerelés pedig Somogyvári Dani munkája. Az pedig külön öröm, hogy ezt a dalt hozhattam, mert a kislányom ihlette. Ez tulajdonképpen egy útravaló a számára. Felkészíti őt arra, hogy lesznek az életben embert próbáló pillanatok, de ő majd ezekkel is megbirkózik. Nehéz lesz apaként megélni, ha szenved és esetleg elbukik, de mindig ott leszek mögötte. Tudom, épp attól lesz teljes az élete, hogy majd a nehéz pillanatokat is megéli – mosolygott Dénes. Az énekes párja 2018-ban adott életet kislányuknak, Panninak, aki természetesen azonnal az ujja köré csavarta Dénest.

– Az apaság egy csodálatos utazás. Szerencsém van, mert nagyon sok időt tölthetek a családommal. Panni sokszor elkísér a fellépésekre is, szerencsére imádja a zenét. Folyamatosan táncol, és remek ritmusérzéke van. Amikor pedig a tévében lát vagy hall, mondja, hogy „apa, apa”. Egyetlen szóval vagy pillantással az ujja köré tud csavarni – mondta Dénes, aki egyelőre az apaság legédesebb oldalával találkozott, de úgy véli, már most fel kell készítenie magát arra, hogy mi lesz, ha kislánya felcseperedik. – Egyelőre nyugodt vagyok, mert Panni még nem jár el otthonról, és nem hoz haza nálam két fejjel magasabb hapsikat. Előre félek, hogy fogok majd akkor reagálni, de szerencsére addig van még néhány évem. Majd elmegyek edzeni, és lehet, hogy veszek néhány lövészleckét – nevetett az énekes, aki nem titkolja, párjával szeretnék, ha Panninak testvére születne.

– Azt már korábban megbeszéltük a párommal, hogy szeretnénk Panninak egy kistestvért. Az ő érkezésének idejét azonban nem hiszem, hogy idén fogjuk bejelenteni. Várunk még, míg a kislányunk picit nagyobb lesz. Az azonban biztos, hogy nem szeretnénk, hogy egyke maradjon.

Jön a második elődöntő

Szombaton Pál Dénesen kívül Ember Márk, a Kies, Kóbor Zsóka és Polgár Patrik, Kökény Attila, a Nene, Molnár Dániel, a Turbo és Wolf Kati küzd Az év dala címért és a 75 millió forint összértékű fődíjért A Dal 2020 második elődöntőjében. Közülük négyen kerülhetnek be a műsor március 7-ei döntőjébe. A múlt heti adáshoz hasonlóan most is akusztikus verzióban csendülnek fel a dalok.