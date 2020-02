Pánik Olaszországban! Egy kismama is megfertőződött

Külföld

Mint arról beszámoltunk, az olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a vasárnaptól kéthetes vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi önkormányzatokból kivezető utakat, az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol a fertőzés esetleges terjedésével további embereket tudnak karanténba helyezni.



Az olaszországi karantén az északnyugati Lombardia tartományban, a Milánótól nem messzi Lodi város térségében található 11 önkormányzat lakosait érinti, valamint az északkeleti Veneto tartományban Vo’ Euganeo területét, amely Padova körzetében van. Az utóbbi két nap alatt ezen a két területen óráról órára emelkedett a fertőzöttek száma.

A Tv2 Tények című műsora arról számolt be, hogy egy hét hónapos kismama és több kisgyerek is megfertőződött koronavírussal Olaszországban, ahol egyre nagyobb a pánik, miután már meghaladt a százat a betegek száma és két halálos áldozat is van. Az északi régióban több települését is karantén alá vontak. Az iskolák, üzletek, munkahelyek bezártak, és megszakítják a velencei karnevált is. A Tényeknek egy 20 éve Velencében élő magyar nő mondta el, mi történik most a városokban.