Petrás Mária: Külföldön felnéznek a magyar kultúrára

Belföld

Kiss Nóra ,

Petrás Mária, Magyar Örökség díjas népdalénekes és keramikus, a mai napig tart néhány hagyományt, melyet gyerekkorában látott szülőföldjén, Csángóföldön, és igyekszik ezeket minél több fiatallal megismertetni. Mária külföldön is képviseli a magyar kultúrát, pár hónapja New Yorkban is örömmel fogadták.

Február 22-én 24. alkalommal rendezik meg a Csángó Bált, amelyre már több mint tíz éve Petrás Mária is meghívást kap. – Mindig boldogsággal tölt el, ha ilyen rendezvényeken vehetek részt. Több dallal is készülök a közönségnek, valamint kiállításom is lesz – kezdte a Lokálnak Mária, aki Csángóföldön született és az 1990-es években jött Magyarországra.

– Hagyománytisztelő családból származom. Az egész gyerekkoromat végigkísérte a népszokások megismerése és gyakorlása. Megtanultam szőni, fonni, hímezni, helyi ételeket készíteni, és közben énekeltünk népdalokat, esténként pedig vecsernyére mentünk, és latin gregoriánokat énekeltünk. Ma már nem tudom ezeket ugyanúgy gyakorolni, de minden vasárnap reggel templomba megyek, és a délutánt a családdal szeretem tölteni. Az imádság a napjaim része maradt – mondta a 63 éves népdalénekes, aki a fiataloknak is igyekszik a számára fontos értékeket továbbadni.

– A fiatalabb generációk között van egy elég nagy réteg, akik fogékonyak és nagyon érdeklődnek a hagyományok iránt. Rendszeresen meghívnak táborokba, ahol a gyermekekkel megismertetjük ezeket. Közösen imádkozunk, énekeket tanulunk, ünnepi és egyszerű hazai ételeket főzünk, és kézműveskedünk. Az egyik legszebb ilyen élményem, mikor a közös dalolás után az egyik kislányt megtaláltam a földön ülve könnyezni. Elmondta, hogy annyira megérintette az ének, hogy meghatódott. Jó érzés ezt látni, és nagy öröm számomra, hogy az unokáim is nagyon érdeklődnek mindez iránt. Nyaranként más-más hagyományőrző táboron vesznek részt, ahol megtanulnak szőni, táncolni, vagy megismerkednek különböző mesterségekkel. Tavaly a kicsi lányunokám kiemelt aranydíjat kapott az első énekversenyén. Ez hatalmas örömmel tölt el.

Mária énekét pedig nemcsak itthon, hanem külföldön is szívesen hallgatják. – Pár hónapja jöttünk haza egy kéthetes New York-i és washingtoni turnéról, ahol hatalmas szeretettel fogadtak. Volt szerencsém már a világ számos pontján képviselni a hazámat, és mindig örömmel hallom, hogy külföldön nagyon felnéznek a magyar kultúrára, és bizonyos elemeket beépítenek a sajátjukba. Vannak olyan kis közösségek, ahol magyar táncokat is tanulnak a helyiek. Mindig meghatódom, ha ilyet tapasztalok.

Képzőművészként is kiemelkedő

„Hosszú órákon vagy akár napokon át mintázok a műhelyemben. Ez azonban egy monoton, magányos munka, ezért is vagyok hálás a Jóistennek, hogy énekelhetek. Rengeteg szeretet kapok az emberektől, ami nagyon fel tud tölteni” – mondta Petrás Mária.