Polyák Lillát próbára teszi a kamaszkor

Polyák Lilla a TV2 napi sorozatában és a való életben is kamasz fiúk édesanyja. A színésznő sokszor vél párhuzamot felfedezni a két szituáció között, hiszen otthon is gyakoriak a hangos szóváltások Zsomborral és Bulcsúval.

Polyák Lilla egy háromgyermekes családanyát, Klárát alakítja TV2 Mintaapák sorozatában. A színésznő nagyon kedveli az általa megformált karaktert, azonosulni viszont nem tud vele százszázalékosan. – Klára egy háziasszony, akinek az egyetlen feladata eddig az volt, hogy a három fiát és a férjét kiszolgálja, valamint elintézze az otthoni teendőket. Bár szeretne önálló karriert építeni, ez csak azután valósulhat meg, amikor már elköltözik otthonról. Szerencsére a való életben én sosem kerültem ilyen helyzetben, mondjuk nem is viseltem volna el. Számomra is fontos a család és a róluk való gondoskodás, de ők is pontosan tudják, csak úgy lehetek igazán boldog és önmagam, ha járhatom a saját utamat – kezdte Lilla a Lokálnak Extrának.

A 43 éves színésznő ennek ellenére sok párhuzamot vél felfedezni sorozatbeli karaktere és a mindennapjai között. Szerepe szerint három fiú édesanyja, akik közül kettő kamaszodik. Lillának pedig a való életben is két tinédzser fia van, a 16 éves Zsombor és a 13 éves Bulcsú. – Sokszor elmosolyodom, mikor olvasom Klára

szövegét, mert a leírt szituációk a való életben is megtörténnek velünk. A fiúk már bőven kamaszodnak, ami az egész családot próbára teszi. Vannak köztünk is hangos viták, nézeteltérések, de helyén tudjuk kezelni a dolgot. A mérgünk pedig hamar elszáll, és utólag már csak jót nevetünk az egészen. Bármennyire is fel tudnak néha idegesíteni, közben csodálattal nézem, ahogy kibontakozik a személyiségük. Hihetetlen, hogy már ilyen nagyok. Sokszor ismerek bennük magamra, hiszen én is hasonlóan karakán és céltudatos ember vagyok, hatalmas igazságérzettel – tette hozzá a színésznő.

„Hiányol a családom”

Lilla heti 5-6 alkalommal jár a Mintaapák forgatására, emellett színházban is játszik, így kevés ideje jut családjára. – A szabadidőt mostanság csak hírből ismerem. Hiányol is a családom, szeretnék több időt tölteni velük. Szerencsém van, mert Máté (Gömöri András Máté, Lilla férje – szerk.) mindenben a segítségemre van. Az elmúlt években én igyekeztem az ő hátországa lenni, most pedig ő az enyém – mondta a színésznő.

Bulcsú kacérkodik a színészettel

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt kisebbik gyermeke, Bulcsú szülei nyomdokaiba léphet. Két éve a Szépség és a Szörnyeteg nemzetközi turnéján Csésziként debütált Lilla mellett, aki Kanna mamát alakította.