Rekord született! Ennyien töltötték ki a Filmtesztet

Rekordszámú részvétellel zajlott a Nagy Magyar Filmteszt 3. első fordulója: az online játékba közel 19 ezer fiatal kapcsolódott be, akiknek filmtörténeti és filmes szakmai kérdésekre kellett válaszolniuk. A DUE Médiahálózat idén harmadik alkalommal megrendezett versenyének döntője február 20-án lesz Budapesten, az Akvárium Klubban, számtalan érdekes kísérőprogrammal. Az edukatív vetélkedő támogatója a Nemzeti Filmintézet.

A játék első fordulójában a www.filmteszt.hu oldalon kellett kitölteni egy online tesztet. Bárki részt vehetett, és rengetegen éltek is a lehetőséggel: közel 19 ezer érdeklődő válaszolt a kérdésekre. A középdöntőbe viszont csak 14 és 20 év közöttiek juthatnak be, közülük is a legjobb ezer játékos kap meghívást a február 20-i eseményre. Az ezer fiatalból kerül ki aztán egy nagyszabású kvízjátéknak köszönhetően a legjobb 12 játékos, akik még aznap megmérkőznek egymással az Akvárium Klubban. A fődíj egy Samsung Galaxy Note 10 sőt a második és a harmadik helyezett is egy kamerás okostelefonnal gazdagodik. A döntőben minden bejutó nyer: lehetőséget kap, hogy ellátogasson egy magyar film forgatására, ahol bepillanthat a filmkészítés kulisszái mögé.

A középdöntő- és döntő délutánjára színes programokkal készülnek a szervezők. A helyszínen filmes szakemberek és színészek tartanak közönségtalálkozót. Jelen lesz az eseményen többek közt Kamarás Iván, Pataki Ági, Hajdu Steve, Szabó Simon és Vecsei H. Miklós. A rendezvény bárki számára ingyenesen látogatható, de a belépés regisztrációhoz kötött.