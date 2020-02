Reményt kapnak a meddő párok

Extra

Lokál

Február elsejétől bárki ingyen hozzájuthat a meddőségkezelésben használt gyógyszerekhez és a teljes körű meddőségi kivizsgálásokhoz, ami a szakértő szerint óriási segítség lesz a családoknak. Ráadásul dr. Vesztergom Dóra reproduktív endokrinológus, meddőségi specialista azt reméli, hogy a kormány lépése hamarosan további fejlesztések előtt is megnyitja a kapukat.

Óriási segítség lehet a kormány legutóbbi döntése, mi szerint február elsejétől ingyenesek lesznek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek. Az intézkedést Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be évindító sajtótájékoztatóján. A témában a Lokál megkereste dr. Vesztergom Dóra szülész-nőgyógyász, meddőségi specialistát, aki úgy véli ezzel a lépéssel rengeteg párnak adnak esélyt arra, hogy kisbabájuk születhessen.

– Szerintem remek döntés, hiszen évről évre egyre többen érintettek. Magyarországon az elmúlt tíz évben háromszorosára nőtt a meddőségi problémával orvoshoz fordulók száma, ez azt jelenti, hogy minden hatodik pár érintett – kezdte a megdöbbentő adattal a Semmelweis Egyetem Asszisztált Reprodukciós Centrumának munkatársa, dr. Vesztergom Dóra, aki szerint nem szabad, hogy tabu téma legyen a meddőség férfi oldala sem.

– Sokan azt gondolják, hogy ez inkább csak a nőket érintő probléma, de ez nem igaz. A statisztika ugyanis azt mutatja, hogy a gyermektelenség fele-fele arányban eredeztethető nőktől és férfiaktól, sőt egyre több esetben látjuk azt, hogy a pár mindkét tagjánál korrigálni kell egy kicsit, hogy gyermekük születhessen – mondta a doktornő, és kitért egy másik kényes témára is.

– Nem titkolt szándékom, hogy megkongassam a vészharangot! Noha szerencsére sok 40 éves nő természetes úton esik teherbe és ad életet makk egészséges babának, sajnos ez nem mindenkire igaz. A kitolódott életkor ugyanis oka lehet a meddőségnek, de ez csak egy a sok tényező közül. Rontja az esélyeket a túlzott stressz, a mozgásszegény életmód, a túlsúly, a dohányzás és a helytelen táplálkozás is, illetve ha valakinek volt korábban műtétje, kismedencei gyulladása, cikluszavara, endokrin betegsége, és még sorolhatnám. Ám szem előtt kell tartani, hogy 40 éves kor alatt akár lombikkal is, de sokkal nagyobb eséllyel lesz várandós egy nő, mint a negyedik X után. A hozzánk fordulók közül minden második pár negyven feletti – osztotta meg velünk dr. Vesztergom Dóra, aki elárulta mikor a legideálisabb a gyermekvállalás. – A babavállalás 25 és 35 éves kor között a legideálisabb. Ebben az életkorban ugyanis a legnagyobb az esélye, hogy természetes úton várandós lehessen egy nő, ráadásul kisebb a szövődmények esélye is. Minél idősebb ugyanis egy kismama, annál nagyobb kockázattal jár a várandósság. Azok, akik 25 és 35 év között szeretnének babát, és mégsem jön össze, nem csúsznak ki az időből, hiszen még a legjobb időben fordulhatnak szakorvoshoz.