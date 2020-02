Rendőrséghez fordult őrült zaklatója miatt Cserpes Laura

Extra

Holló Bettina ,

A férfi folyton az énekesnő nyomában járt, ezért Laura az egyenruhások segítségét segítségét kérte.

Cserpes Laura életében hét évvel ezelőtt jelent meg az őrült zaklató, aki eleinte csak üzenetekkel bombázta, később pedig az otthonához is követte.

„2013-ban az első eurovíziós szereplésem után kezdődött el. Volt egy férfi, akitől nagyon kedves üzeneteket kaptam a közösségi médiában. Még volt is olyan, amire válaszoltam. Ő pedig szerintem a válaszüzenetemet biztatásnak érezte, és elkezdett benne felépülni valami. Olyan illúziókba ringatta magát, hogy nekem vannak érzéseim felé. Teljes képzavarban volt, és ijesztő volt, tartottam tőle. Az őrült és zseni határmezsgyéjén mozgott a pasi” – mesélte a Nyugi! Köztünk marad című műsorban az énekesnő.

“Aztán már minden Budapest közeli fellépésemen ott volt. Olyan is megesett, hogy feljött a színpadra, ahonnan a biztonságiaknak kellett levinni. Miután már tudtam, hogyan néz ki, a zárt körű eseményeknél külön megkértem a biztonságiakat, hogy ne engedjék be. Olyankor mindig dühöngött, és hosszú litániákat írt nekem, így adta ki magából. Azt is kiderítette, hogy hol lakom, a kocsimba folyamatosan benézegetett, meg csak ott állt a ház előtt. De volt olyan is, hogy kijött utánam a szigetre, amikor futni mentem. Akkor már meg is érintett. Ez már sok volt, nagyon megijedtem. Segítséget kértem. Megkérdeztem néhány szakmabelit, hogy ilyenkor mi a teendő.” – mondta Laura, aki végül rendőrséghez fordult.