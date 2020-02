Rossz hír! Ilyen időre készüljön holnap

Belföld

Miközben már szinte tavaszias az idjárás, sajnos ez szerdára nagyon megváltozik.

Az Országos Meteorológiai Központ előrejelzése szerint hidegfornt érkezik és komoly lehűlés várható.

Szerdára virradó éjszaka északnyugat felől egy hidegfront érkezik és vonul át az országon intenzív csapadékzónával. Szerda hajnali óráktól kezdve előfordulhatnak zivatarok, nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén. Az északnyugati irányba forduló szelet többnyire erős (50-60 km/h), zivatarok környezetében akár viharos széllökések (60-70 km/h) is kísérhetik. A csapadék jellemzően eső formájában várható, de az intenzívebb gócokban eső mellett (aprószemű jég) jégdara is hullhat. Intenzív csapadék idején a magasabban fekvő területeken (elsősorban Mecsek, Bakony) esetleg havas eső, tapadó hó sem kizárt, megmaradó hóra azonban nem kell számítani. Jelentős, az ország nagy részén 10-20 mm mennyiségű csapadékra van kilátás, de lokálisan akár ennél több (> 20 mm) is eshet. A csapadék súlypontja a délutáni órákra az ország délkeleti felére tevődik át, az esti órákra pedig elhagyja az országot – írják az előrejelzésben.