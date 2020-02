Rúzsa Magdi: Repkedni fogok, pedig tériszonyos vagyok

Extra

Lokál ,

Két Aréna koncertet ad egymás után Rúzsa Magdi, aki ezúttal is fergeteges előadásokkal készül. Nyolc méteres magasságba emelkedve is énekel majd, legyőzve ezzel tériszonyát.

Elképesztő show-ra számíthatnak azok, akik ellátogatnak Rúzsa Magdi Aréna koncertjére. Az énekesnő nagyon örül, hogy két egymást követő napon is színpadra léphet majd. Bár nem először fordul elő, hogy az énekesnő dupláz az Arénában, most azt is elárulta, mi annak az oka, hogy kezdetben mindig csak egy koncert-időpontot tűznek ki.

„Bele van kalkulálva, hogy a következő napot is meghirdetjük, hiszen ez már a harmadik duplázásom az Arénában. Viszont babonás vagyok, még ha le is van foglalva az a dátum, nem merem addig kimondani, amíg az nincs meg, nincs megtöltve. Ha úgy alakulna, hogy nem jön össze két ház, egyszerűbb lemondani a másik időpontot, mint egyből meghirdetni és utána azt nézni, hogy mennyien vannak. Szerencsére nem az utóbbiról van szó” – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Rúzsa Magdi, aki legnagyobb félelmével is szembenéz a koncerten. „Nagyon különleges látványvilága lesz a koncertnek. Én is készülök egy trükkel, egy kemény, akrobatikus mutatvánnyal, amit hónapok óta gyakorlok. Artistákkal és kaszkadőrökkel készülök fel erre, ugyanis repülni fogok, méghozzá jó nagyot. Nemcsak arról van szó, hogy felemelnek aztán le, hanem valódi, komoly gyakorlatokról. Repkedni fogok, mindezt úgy, hogy tériszonyos vagyok. Közben énekelek majd, fejjel lefelé is, nyolc méteren. Ez nem könnyű feladat, de nagyon várom” – árulta el Abaházi Csabának a Hazai Sláger ma 20:00-tól hallható adásában Rúzsa Magdi.