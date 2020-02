Semmit sem ér a becsület az ellenzéknek

Belföld

Lokál ,

Több ezren követelték Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármester lemondását a Fidesz és a Fidelitas helyi szervezete által meghirdetett, a VII. kerületi polgármesteri hivatal előtt csütörtökön tartott demonstráción. A helyszínen Bajkai István, fideszes országgyűlési képviselő a Lokálnak elmondta, hogy az ellenzéknek semmi sem drága a hatalomért.



Nagyszabású tüntetésen követelték VII. kerületi polgármesteri hivatal előtt csütrötökön a helyi DK-s polgármester, Niedermüller Péter lemondását. Mint ismeretes, az ellenzéki politikus rémisztő képződménynek nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak.

Bár Niedermüller kijelentései hatalmas felháborodást váltottak ki, ennek ellenére az ellenzéki pártok nem voltak hajlandóak elhatárolódni tőle. Gurcsány Ferenc, a DK elnöke moralizálva mentegette párttársát, szerinte egyesek szándékosan értik félre Niedermüller szavait. A szintén DK-s Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes kiállt párttársa mellett, de a főpolgármester sem határolódott el szövetségesétől. Karácsony Gergely szerint is félreértették Niedermüller szavait, és azt javasolta, hogy a naplemente is zavaró, az ellen is tüntethetne a Fidesz.

Bajkai István, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője, választókerületi elnöke a Lokál kérdésére elmondta, hogy ebből is látszik, hogy a hatalomért semmi sem drága ezeknek az embereknek.

– Sem a becsület, sem az ilyen súlyos nyilatkozatok sem drágak az ellenzékieknek, mert számukra a hatalom fontosabb. Ez egy abszolút erkölcstelen hozzáállás, bárki is mondta volna ezt – akár nem baloldali ember is – annak távoznia kellene a politikából és el kellene hagynia hivatalát. Látható, hogy a balliberálisoknak csak akkor védik a jogállamot és az emberi jogokat, ha nekik fontos – szögezte le.

Bajkai István gyakorló ügyvéd, így véleménye szerint, ha szó szerint értelmezzük a büntető törvénykönyvet, akkor Niedermüller kijelentései kimerítik a gyűlöletbeszéd fogalmat.