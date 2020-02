Soros-gárdisták vonulnak, a tűzzel játszanak Gyöngyöspatán

Tüntetést próbálnak szervezni, buszokkal viszik a „pestieket” azok a Soros-féle szervezetek, amelyekre mindig lehet számítani, ha ki lehet forgatni a dolgokat, ha lehet játszani a tűzzel – írja a Ripost.

A tüntetést szervező Soros-hálózat most egy Setét Jenő nevű aktivistát tol maga előtt, aki már nagyon sokszor részesült az amerikai milliárdos anyagi juttatásaiból. Most jól jön, mint „roma polgárjogi aktivista”, hogy kevésbé lógjon ki a lóláb.

Az általa meghirdetett vasárnapi Soros-dzsemborihoz elsőként csatlakozott a Társaság a Szabadságjogokért, az Amnesty International Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság is. Mindhárom ismert Soros-szervezet, jól kitömve Soros-féle milliárdokkal.

Ahogy szokták, nyomban megosztották a Setét-féle felhívást egymás Facebook-oldalán és minden lehető felületen. Így is csak pár száz embert sikerült felhergelni.

A tűzzel való szokásos játékba bekapcsolódott mindenki aki számít Sorosék oldalán. Ott van például a Tanítanék mozgalom is, amiről régen hallottunk már és amelyik sokáig tagadni próbálta, hogy oda is befolynak a Soros-milliók.

De még hosszan sorolhatnánk. A demonstráción felszólal majd L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítványfőnöke is. Soros 2018-ban személyesen adott nekik 10 000 dollárt a mellényzsebéből, most persze igyekeznek meghálálni.

Horgas Judit, a Liget Műhely Alapítvány képviseletében beszél majd. Ezt a szervezetet is támogatja az Open Society Foundations. Felszólal Horgas Péter is aki korábban Schilling Árpáddal, Gulyás Mártonnal közösen akciózott.

Setét a Háttér Társasággal és a Soros György által pénzelt Helsinki Bizottsággal közreműködő Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda honlapján munkatársként, pontosabban terepmunkásként van feltüntetve. A NEKI támogatói között első helyen található a Magyar Soros Alapítvány.

A végzettségére nézve szobafestő Setét Jenő most azt mondja, nem elfogadható, hogy a gyöngyöspatai romák oktatásban kapják meg kárpótlásukat. Pedig korábban számtalanszor azzal kampányolt, hogy a magyarországi cigányság tanulni szeretne. A hetedik Roma büszkeség napját például 2019-ben „Tanulni akarunk!” – mottóval rendezték meg.

A tüntetésre gyöngyöspatai gyerekeket is vittek, akik az ATV riportjában arról beszéltek, hogy szakmát szeretnének szerezni. Ezek után meglepő, hogy most Setét Jenő ellenzi azt, hogy a gyöngyöspatai roma gyerekek oktatásban-képzésben kapják meg a kártérítést.

Setét és a Soros-csapatok most éppen az ellenkezőt akarva amellett kardoskodnak, hogy mégse oktatást, hanem pénzt kapjanak azok a romák, akiket a Gyurcsány-kormány idején külön osztályokban oktattak.

Azt már tényleg nem lehet másképp minősíteni, mint a tűzzel való felelőtlen játéknak, hogy a vasárnapi Soros-gárdisták a rendezvényt össze akarják kötni a tatárszentgyörgyi romagyilkosság évfordulójával.

Vajon tudják-e a felelőtlen tüntetés szervezői, hogy a 100 milliós kártérítés, amiből 80 milliót Gyöngyöspatának kellene kifizetnie, azonnal csődbe juttatná a kisvárost?

Bezárhat nyomban az összes önkormányzati intézmény, egyetlen dolgozó sem kapna fizetést. Széles körben beszédtéma ez a településen, tetszik-nem tetszik sokan beszólogatnak azoknak akik beperelték Gyöngyöspatát Soros-ügyvédek segítségével. Ezért is nagy felelőtlenség a Soros-gárdisták tüntetése.



Gyöngyöspata éppen azért kért korábban halasztási kérelmet a Kúriától, mert nem tud ekkora összeget előteremteni és el akarja kerülni a város teljes megbénulását.

Olajat önthet a tűzre a hétvégi tüntetés

Setét a Soros-gárdistákat mozgósító a petíciójában szó szerint ezt írta: „megpróbálok támogató akciókat kicsikarni” illetve ahogy ez lenni szokott megmozgatja európai uniós kapcsolatait is. Különösen fordulat, hogy az aktivista szolidaritását fejezte ki az önkormányzatot százmilliós kártérítésre köteleztető ügyvédekkel szemben is.

Mit mond az országgyűlési képviselő?

-Mi a közös a gyöngyöspataiak 99,7 százalékában? – tette fel a kérdést a tüntetésre való felhívás után a FIDESZ helyi országgyűlési képviselője Horváth László, amit azonnal meg is válaszolt:

„Az, hogy ők nem írták alá Setét Jenő roma aktivista petícióját. Kiderült, hogy Gyöngyöspatáról mindössze heten csatlakoztak. Ez még a 62 felperes cigány tanuló családtagjainak számához képest is elenyésző arány” – írta Horváth.

Az aláírók között ugyanakkor ott van Donáth Anna (a Momentum EP-képviselője), Fekete-Győr András (a Momentum elnöke), Arató Gergely (egykori MSZP-s oktatási államtitkár), Horváth Aladár (a Roma Parlament elnöke), Horn Gábor (egykori Gyurcsány-államtitkár), Magyar Bálint (a kérdéses szegregáció idején ő volt az oktatási miniszter) és Vágó István (DK-s politikus, egykori műsorvezető) is.

„És bennük mi a közös?” – tette fel ismét a kérdést térség országgyűlési képviselője.

„Sok más mellett az, hogy soha nem jártak Gyöngyöspatán”.

A településen széles körben beszélik, hogy ez a tüntetés csak olaj lesz a tűzre s hogy nagyon kell vigyázni, nehogy elszabaduljanak az indulatok a Soros-gárdisták menetelése közben. Amúgy az uzsorások tovább reménykedhetnek, hiszen a megítélt kártérítési pénzek zömmel az ő zsebükben landolhatnak. Az érintetteket közül sokan ugyanis előre uzsorahitelt vettek fel a pénzre.

Fidesz-KDNP: a “Soros-hálózat” egymás ellen uszítja a magyarokat és a romákat

A “Soros-hálózat” a gyöngyöspatai iskolaügyben egymás ellen akarja uszítani a magyarokat és a romákat, ezt a célt szolgálja a vasárnap Budapestre tervezett vonulásos tüntetés is – mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a kormánypártok nevében szombaton Budapesten újságíróknak.

A politikus kifejtette, a “tüntetés szervezője, Setét Jenő maga is Soros-aktivista”, ahogy szervezete, az Idetartozunk Egyesület is “Soros-pénzből működik”. “A tüntetéshez csatlakozók is jól ismert, külföldről finanszírozott Soros-szervezetek, amelyek számos alkalommal próbáltak már beavatkozni a magyar belpolitikába és nyomást gyakorolni például a bevándorláspolitikánkra” – fogalmazott.