Szathmáry néven futott be a világ első celebszakácsa

Extra

Lokál ,

Méghozzá azért, mert magyar volt, konkrétan erdélyi származású. A gasztronómia történetében már Széll Tamás előtt is épp olyan gyakoriak az úttörő magyarok, mint a Nobel-díjasok között, vagy az innovatív megoldások mezején.

A román hadsereg elől menekült családja, amikor édesanyja a vonaton vajúdni kezdett, és megszülte fiát, akit Lajosnak keresztelt. Szathmáry útja hasonlóan kacifántos volt a konyháig, mert először ledoktorált pszichológiából, majd 1951-ben emigrált New Yorkba. Eleinte konyhákon dolgozott, ezidő alatt annyit tanult, hogy később a NASA által is használt fagyasztott és csomagolt készételeket fejlesztett ki. The Bakery néven saját éttermet alapított, amely évtizedekig a város egyik legnépszerűbb helye volt. Ő volt az első tévészakács Amerikában: rengeteg rádiós- és több száz tévés fellépése volt, reklámokban és Oprah Winfrey műsorában is szerepelt.