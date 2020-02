Belföld

Sétáló Botond ,

Na, most van ez a klímaakármi, és minden, de tényleg minden ráhúzható. Nem vitatva annak szokatlanságát, hogy januárban 17 fokot mértünk, ám azért ne gondoljuk azt, hogy mostantól nem léphetünk anélkül, hogy az ökológiai lábnyomunk ne tenné tönkre a Földet.

Túl van ez lihegve, kérem.

Sem a totális elutasítás, sem pedig a ló túloldala, a „mindent a klímavédelem jegyében nézzünk” szemlélet nem helyénvaló, nem vezet eredményre, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy totális társadalmi feszültségeket gerjeszt.

Az igazság – mint majdnem mindig – valahol félúton van. Mert azért az elmúlt napok Ciara-hisztije új fejezetet nyitott a bomlott elméjű, szenzációhajhász magyar zsurnalizmusban, amikor is arról kezdtek címlapokon értekezni, hogy immáron hazánkban is beköszönt az évi rendes hurrikánévad.

Szegény Árpád!

A jó öreg honfoglaló vezérünk szentül hitt abban, hogy a Kárpátok bércei nemcsak esztétikailag, hadászatilag, gazdaságilag segítik eleink életét – és aztán, mivel maradtunk, a miénket –, hanem megvédenek a vad szélfújástól, viharoktól, mert azért hegyek a hegyek.

Mindebben senki nem is kételkedett 2020-ig, a Ciara megjelenéséig. Ám most a világösszeesküvés-elméleteket gyártó unatkozók belekapaszkodtak a klímába meg Kínába meg a koronavírusba (igaz, influenzában többen halnak meg évente, de mindegy is), és akkor most aztán legyen mindenki Greta!

Nem lesz. Mert a többség hallgat a józan eszére. A szél fúj. Az a dolga. Az eső esik. Meg a hó is. És ez nem azért van, mert a szupermarketekben zacskókat adnak a fogyasztói társadalomnak a bevásárláshoz.