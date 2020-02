Szökött kengurut ütöttek el Orosházán

Belföld

Lokál ,

Ismét elkószált otthonából az egyszer már megszökött és megkerült kenguru, ezúttal azonban nem úszta meg sértetlenül a kalandot – számolt be az OrosCafé.

A lap információi szerint a balesetet egy kisbuszt vezető férfi is látta, aki arról számolt be, hogy az előtte haladó autó hirtelen félrerántotta a kormányt, majd továbbhajtott. A férfi azonban megpillantotta a sérült állatot és értesítette is az állatmentőket.

– Megálltam és még mielőtt nagyobb baj történne, az utasokkal együtt lekísértük, lesegítettük az útról a sérült állatot. A kutya nagyságú erszényesnek sebesült és valószínűleg törött volt az egyik lába. Értesítettük az állatmentőket és elkezdtük keresni a kenguru gazdáját is – mesélte a portálnak a kisbusz vezetője.