Támadás! Ámokfutó gyilkolt a bevásárlóközpontban

Legkevesebb tíz embert lelőtt, és több másikat megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima (másik nevén Korat) városban, az ámokfutót még nem sikerült elfogni – jelentette a rendőrség és a helyi média.

“A férfi géppisztollyal a város több pontján nyitott tüzet ártatlan emberekre, akik közül több életét vesztette vagy megsebesült” – mondta egy rendőrségi szóvivő. A hatóságok egyelőre nem tudták elfogni a támadót, aki egy bevásárlóközpontban barikádozta el magát.

A helyi média úgy tudja, hogy a halálos áldozatok száma tizenkettő, a sebesültek számát egyelőre nem tudni.

A gyanúsított röviddel a vérengzés előtt azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy “a halál elkerülhetetlen mindenki számára”, és kirakott egy fotót is a saját kezéről, amelyben egy lőfegyvert tartott. A férfi először egy háznál lövöldözött, majd egy katonai támaszponton új fegyvert szerzett, és ott is lövöldözni kezdett.

A bevásárlóközpontnál készült videofelvételeken látszik, ahogy az emberek a parkoló autók között keresnek fedezéket, miközben a férfi lövöldözik. Az áruházat lezárták és körülvették, a hatóságok próbálják kimenteni az épületben rekedteket és elfogni az ámokfutót.

