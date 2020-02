Teljesen megújulnak a HÉV-vonalak

Belföld

Nyílt európai uniós közbeszerzéssel indul a HÉV-közlekedés teljes megújítása és bővítése, a Budapest Fejlesztési Központ kiírta az 5-ös metró első ütemének tervezésére szóló tendert – közölte Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár.

A fővárossal, az agglomerációs településekkel, a BKK-val, a MÁV-val és a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján, hétfőn megjelent az első munkaszakasz tervezőjének kiválasztására kiírt, nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás – írta lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Budapest Fejlesztési Központ (BFK).

– Ahhoz, hogy Budapest 2030-ra Európa legjobb életminőséget nyújtó városai között legyen, világszínvonalú

közlekedési rendszer megteremtésére van szükség. A HÉV-ek fejlesztése egyszerre ízig-vérig budapesti fejlesztés, és egyszerre szolgálja az elővárosokból bejárókat is. Az európai uniós forrásokból most kiírt közbeszerzés is bizonyítja: egy szó sem igaz abból, hogy Budapest ne részesülne európai uniós támogatásokból a jövőben – mondta Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

A tervek elkészültét követően a fejlesztést 2021 és 2027 közötti európai uniós forrásokból valósítják meg. A fejlesztések koncepciójának lényege, a H5-ös, a H6-os és a H7-es HÉV összekötése a belváros alatt, ezzel egy észak–déli, Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig tartó gyorsvasúti rendszer alakul majd ki.

A legfontosabb fejlesztések:

– teljesen felújítják a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) HÉV-vonalakat, akadálymentesítik a megállókat, megújítják az utastájékoztató rendszert, rendezik a megállók környezetét, P+R-parkolókat létesítenek, megszűnik a vonalakon a sebességkorlátozás, terveket készítenek a csepeli vonal Erdősor útig tartó meghosszabbításáról,

– a H6-os és a H7-es vonalát a Közvágóhídtól a föld alatt – a Boráros tér érintésével – meghosszabbítják a Kálvin térig, így átszállási lehetőség lesz a 3-as és a 4-es metróra,

– új nyomvonalon halad majd a csepeli HÉV, így új Duna-parti sétányt terveznek a Boráros tér és a Déli Városkapu fejlesztési terület között,

– a H5-ös (szentendrei) HÉV vonalán modern, akadálymentesített megállókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát terveznek a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével.