Tisztázza zavaros vagyonnyilatkozatát Gyurcsány!

Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a kormánypártok nevében szólította fel Gyurcsány Ferencet, hogy tisztázza zavaros vagyonnyilatkozatát. Ha igazak a dokumentumban feltüntetett adatok, akkor a DK elnöke havonta 23 millió forintot költ.



Nincs minden rendben Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatával. A számok szerint a bukott miniszterelnök havonta 23 millió forintot költ. Az adatok a kormánypártok figyelmét is felkeltették, Nacsa Lőrinc országgylési képviselő szerint Gyurcsánynak tisztáznia kell magát.

– Eddig is tudtuk, hogy Gyurcsány Ferenc igen gazdag ember, aki a privatizációkor lett milliárdos, és néhány millió forint neki nem tétel. Azért most mégis meglepődtünk, mert csak úgy röpködnek ki és be a milliárdok és százmilliók Gyurcsány életében – fogalmazott a politikus.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett, hogy Gyurcsány kétmilliárd forint osztalékot vett fel az Altusból, 641 millió forintért pedig értékpapírt vásárolt, de a bevételeiből egymilliárd forintnak egyszerűen nyoma veszett, nem lehet követni, mire és hol költötte el.

– A Fidesz–KDNP szeretné, ha a DK elnöke tisztázná a helyzetet – mondta Nacsa.

Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatában valóban vannak figyelemre méltó dolgok. Eszerint 200 millió forintot utalt át feleségének, Dobrev Klárának, ezért ha Gyurcsánynénak éppen úgy tartja kedve, akár napi 548 ezer forintot is elkölthet. Emellett Gyurcsány 100 milliót különített el a zsidóktól elkobzott családi villájuk felújítására, illetve szintén 100 milliót költött a kötcsei vidéki házukra. 80 millió forintból lakásokat vett a gyerekeinek, de más rokonai is jól jártak, ők 70 milliót kaptak. A vagyonnyilatkozatba egy ingatlanvásárlás is bekerült, de csak egy 225 millió forintos foglaló, így nem világos, hogy pontosan mennyibe fog kerülni Gyurcsánynak az új – vélhetően – luxusingatlan.