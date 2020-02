Totális sztrájk jöhet a BKV-nál

Belföld

Pár nap múlva beszüntethetik a munkát a fővárosi közlekedési cégnél a dolgozók – tudta meg a Világgazdaság. A szakszervezetek 15 százalékos bérnövekedést szeretnének, a főváros ezt nem akarja megadni. Eközben Karácsony Gergely Brüsszelben Soros emberével parolázik, ahelyett, hogy a budapestiekkel foglalkozna.

Sok budapesti nem felejti a 2010. januári hatnapos BKV-sztrájkot, amikor gyakorlatilag teljesen megbénult Budapest, az emberek pedig a hóban, fagyban kutyagoltak kilométereket. Tíz év után újra megismétlődhet ez a rémálom, ugyanis a Karácsony Gergely vezette főváros továbbra is kitart a 6+2 százalékos béremelési javaslatánál, ezért a szakszervezetek szerdán kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztek a BKV vezetésénél. A szakszervezetek egységesen 15 százalékos emelést követelnek januárig visszamenőleg.

Mivel az nem vezetett eredményre, a cég szakszervezetei beadták a kollektív munkaügyi vitáról szóló kezdeményezésüket. Ez lényegében a sztrájk előszobája: a jogszabályok értelmében a dolgozók legkorábban hét nap múlva – tehát február 19-én, szerdán – már be is szüntethetik a munkát. Az egyhetes felkészülési időszak alatt arra is van lehetőség, hogy két órára figyelmeztető sztrájkot indítsanak, ami miatt hatalmas káosz alakulna ki Budapesten.

Elképzelhető, hogy teljes leállás jön, ugyanis három nagy szakszervezet (a BKSZSZ, a VTDSZSZ és az EKSZ) mellett szinte az összes kisebb tömörülés is aláírta a fenti, a sztrájk előszobáját jelentő javaslatot.

A Világgazdaság információi szerint a BKV menedzsmentje két tűz közé került, mivel a Karácsony Gergely vezette főváros nem engedélyezett nagyobb mozgásteret a fizetések idei fejlesztésére.

Brüsszelben áskálódott a főpolgármester Miközben a BKV munkatársai épp megélhetésükért harcolnak, a főpolgármester Brüsszelben áskálódott ahelyett, hogy próbálta volna megoldani a sztrájkhelyzetet. Karácsony Prága és Varsó ellenzéki főpolgármestereivel közösen ment Brüsszelbe, hogy pénzt kunyeráljon az Európai Bizottságtól. A főpolgármester Soros legfőbb brüsszeli csatlósával, a hazánkat folyamatosan mocskoló Frans Timmermansszal is egyeztetett. Úgy látszik Karácsonynak fontosabb, hogy lejárassa Magyarországot Brüsszelben, mint hogy elvégezze a feladatát, és a budapestiek érdekében dolgozzon!