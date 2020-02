Tüntetést szervez Soros György aktivistája a gyöngyöspatai ügy miatt

Belföld

A Soros-hálózat apraja nagyja összegyűlt, hogy tüntetést szervezzen a hétvégére a a gyöngyöspatai kártérítési perek miatt. Az Origo most lerántotta a leplet az esemény fő szervezőjéről, aki az amerikai milliárdos árnyékából próbálja újra és újra lejáratni a polgári kormányt.

Setét Jenő roma aktivista. Hosszú pályafutása tele volt kudarcokkal és buktatókkal. Szobafestőnek tanult, de szakmájában sohasem dolgozott, később azonban az amerikai milliárdos hazai hálójában kötött ki – írja a portál.

A múlt hét közepén szinte a semmiből jelentette be három civil szervezet, hogy a gyöngyöspatai kártérítési ügy miatt demonstrálni fognak a Kúria előtt. Első körben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Idetartozunk Egyesület és a Szabad Bíróság! Szabad Gyöngyöspata! voltak hivatalosan a szervezők. Azóta csatlakozott az Amnesty International Magyarország, az 1 Magyarország Kezdeményezés, az Autonómia Alapítvány, a SZOCSOMA és a Főnix Mozgalom. Ezeknek a szervezeteknek a többsége szorosan kötődik Soros Györgyhöz, ami erős politikai színezetet ad a tüntetésnek. Sajtóértesülések szerint az esemény fő szervezője Setét Jenő roma aktivista, aki az Idetartozunk Egyesülettel tevékenyen részt vesz a mozgósításban. Bár már többször is szerepelt, ennek ellenére kevésbé ismert szereplője a magyar nyilvánosságnak. Most bemutatjuk, kiről is van szó.

A szobafestőnek és mázolónak tanuló (most 48 éves) Setét, miután otthagyta a dolgozók gimnáziumát, a ’90-es években lehetőséget kapott arra, hogy szociálismunkás-képzésre járjon Tündérhegyen. Ezután Józsefvárosban kapott munkát, ahol három roma intézmény is indult akkoriban.

Politikai karrierje gyorsan elindult: Horváth Aladár hívására szociális munkásként kapott állást a Roma Parlamentben (RP). Egy konfliktus azonban 1995 májusában arra késztette őket, hogy otthagyják az RP-t, és létrehozzák az egyik legismertebb roma jogvédő szervezetet, a Roma Polgárjogi Alapítványt, ahol egészen 2010 elejéig dolgoztak együtt. Horváth Aladár egyébként 1990-től a Soros-alapítvány támogatásával népművelőként tevékenykedett a békeszállói cigánytelepen, majd 1990-ben az SZDSZ színeiben lett országgyűlési képviselő. Ezt követően előbb Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc volt szocialista kormányfő szociálpolitikai tanácsadója lett. Legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a gyöngyöspatai ügy miatt beperelte Orbán Viktor miniszterelnököt. Ennek kapcsán készítettünk róla egy részletes portrét, amiből kiderült az is, hogy fiát embercsempészés miatt letöltendő börtönre ítélte a bíróság.

Setét nem először került szembe a kormánypárttal, korábban többször is támadta a Fideszt.

Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az első Orbán-kormányra a “szegényektől elvonó” magatartás volt a jellemző, és sérelmezte, hogy az állam – megítélése szerint – a szegregáló közoktatást és a romák foglalkoztatását elutasító munkaadókat támogatja.

2015-ben az “Ide Tartozunk Egyesület” vezetőjeként hirdetett nyílt háborút Orbán Viktor ellen arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök “tárgyként” beszélt a romákról, megbélyegezte őket kijelentésével, és nem a magyar kultúra részeként tekint rájuk.

2018-ben pedig Lázár János, az akkor a Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaira reflektálva tett közzé egy videót, amelyben a teljes roma közösség nevében beszélve számon kérte kijelentéseit. Ezzel a lépésével ismét a kormánypárt ellen próbálta hangolni a teljes cigányságot.

Az elmúlt években több kormányellenes tüntetésen is felszólalt a romákat képviselve. Beszédeiben rendszerint azt sérelmezte, hogy a kormány miként bánik velük. 2015-ben konkrétan azt mondta, hogy a kormány a bevándorlást ellenző politikája mögé bújva kirekeszti őket a nemzetből. Ekkor egyébként a cigányság nevében szolidaritását fejezte ki a migránsoknak.

Két évvel később ellentmondásba keveredett saját magával, ugyanis elismerte, hogy a Fidesz-kormánynak köszönhetően a romák jobb helyzetben vannak a 2010 előtti időkhöz képest, hiszen már nem etnikumként szerepelnek, hanem nemzetiségi státuszban vannak.

Mint az ismert, a kormány döntését követően Setét szinte azonnal szervezkedésbe kezdett, online petíciót indított a gyöngyöspatai ügyben. Csakhogy kezdeményezése kudarcba fulladt, kevesen írták alá a felhívást, a helyiek 99,7 százaléka nem tette ezt meg, pedig ebben legfőképpen ők lennének érdekeltek – erre Horváth László, a térség fideszes képviselője hívta fel a figyelmet posztjában, hozzátéve, hogy azt csupán pár ex- és jelenlegi ellenzéki politikus támogatta.

A balul sikerült akció után a roma jogi aktivista kormányellenes tüntetés szervezésébe fogott, amelyhez a fenti szervezeteken túl a Horváth Aladár által vezetett Roma Parlament is csatlakozott.

Az elsők között állt ki a megmozdulás mellett Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, aki a cigány kisebbség vezetőinek jelenlétében arról beszélt, hogy pártja nem titkoltan szembe megy a kormánypárttal és Orbán Viktorral a gyöngyöspatai ügyben – számol be az Origo.