Tüntetést szerveznek a sajtószabadságért

Belföld

Hunyadi Áron

Mondvacsinált indokokkal törölte a pestisrácok.hu összes YouTube-videóját a Google, ezért a szerkesztőség ma 17 órakor tüntetést szervez a multinacionális vállalat budapesti irodája elé (Budapest, Árpád fejedelem útja 26., Óbuda Gate irodaház), a Szépvölgyi úti HÉV-megálló közelébe.

– A teljes profilunkat törölték. Az összesen 700 videó, köztük számtalan díjnyertes alkotás mellett a szerkesztőségi levelezőrendszerünk és a hirdetési fiókunk is megsemmisült. Hét év munkája ment most kárba – tudta meg a Lokál Huth Gergely főszerkesztőtől. Szerinte azért is fontos, hogy felemeljék a hangjukat, mert az eset túlmutat önmagán.

– Itt arról van szó, hogy egy monopolhelyzetben lévő nemzetközi multicég ne mazsolázhasson kénye-kedve szerint a tartalmak között, és ne törölhesse a neki nem tetsző csatornákat és fiókokat. A cég magyarországi vezetője sem értette a szigort, hiszen nem sértettünk meg semmilyen szabályt – részletezte a főszerkesztő.

Hozzátette, a tét az, hogy hagyjuk-e, hogy a jobboldali tartalmakat cenzúrázó multik beavatkozzanak a 2022-es választásokba. A Pesti Srácok egyébként jogi útra tereli az ügyet, Huth Gergely szerint a céljuk, hogy a magyar bíróság kimondja, hogy az itt működő nemzetközi multiknak is meg kell felelniük a magyar törvényeknek.