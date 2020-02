Úgy táncol Karácsony, ahogy Soros fütyül

Belföld

Lokál ,

Orbán Viktort és Magyarországot kritizálta legutóbbi interjújában Soros György. Szerinte az önkormányzatok, azon belül is a polgármesterek a nemzetállami kormányok legnagyobb ellenfele. Nem meglepő, de a spekuláns által elmondottak Karácsony Gergely, Budapest ellenzéki főpolgármesterének politikai döntéseiben is visszaköszönnek.

A Corriere della Sera nevű liberális olasz lapnak adott interjút Soros György, amelyben Donald Trump amerikai elnök mellett kritikát fogalmazott meg a magyar miniszterelnökről, Orbán Viktorról is, és az önkormányzatok megváltozott szerepéről is beszélt.

– A polgármesterek nagyon aktívvá váltak az egész világon, de különösen Európában: foglalkoznak a klímaváltozással, a belső migrációval és más kérdésekkel is – mondta, hozzátéve, hogy biztatónak látja a változásokat, ami azt jelentheti, hogy egyre gyakrabban látja saját szándékait megvalósulni. Soros szerint így létrejöhet egy mozgalom, ami az általa hangoztatott nyitott társadalom számára előnyös lehet.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a milliárdos által elmondottak szó szerint egyeznek a magyar ellenzék, elsősorban Karácsony Gergely főpolgármester elképzeléseivel. Budapest ellenzéki vezetője a Fővárosi Közgyűlés első ülésén konkrét intézkedések nélkül meghirdette a klímavészhelyzetet, illetve a visegrádi országok fővárosainak balliberális szövetségének az élére állt – írja a Magyar Nemzet.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Soros emberei mindenhol ott vannak.

– Nem véletlen többek között az sem, hogy Karácsony Gergely a választási kampány utolsó napjaiban Soros György legfőbb európai szövetségesével, Frans Timmermansszal folytatott egyeztetéseket, majd a választási győzelmét követően olyan személyeket választott maga köré a fővárosban, akik közül sokan SZDSZ-tagok voltak vagy Soros György szervezeteihez köthetőek. Soros befolyásának a jele az is, hogy Karácsony a közvetlen Budapestnek fizetendő EU-s források kapcsán az önkormányzatok mellett „autonóm szereplőket” is említett, lehetőséget adva arra, hogy a Soros György által finanszírozott NGO-k is uniós pénzekhez juthassanak – nyilatkozta a politológus a Lokálnak.