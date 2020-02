Újabb európai áldozata van a koronavírusnak

Külföld

Meghalt egy második beteg szerdára virradó éjjel Franciaországban az új koronavírus okozta megbetegedésben, ő a járvány első francia állampolgárságú áldozata – jelentette be a francia egészségügyi minisztérium.

Az áldozat egy 60 éves férfi, Kínában kapta el a vírust, kedd este szállították súlyos állapotban kórházba Párizsban.

Az első áldozat egy nyolcvanéves kínai turista volt, aki egy héttel ezelőtt szintén egy párizsi kórházban hunyt el.

Az egészségügyi hatóságok “sürgős vizsgálatot” indítottak a férfi környezetének feltérképezésére, hogy kiderüljön, megfertőzött-e másokat.

A Franciaországban talált esetek száma 17-re emelkedett, köztük öt embernél az elmúlt 24 órában bizonyultak pozitívnak a koronavírus-tesztek, míg a korábban kezelt betegek már meggyógyultak.

Az elhunyt férfin kívül kedd este óta további négy esetben mutatták ki az új koronavírusos fertőzést – jelezte a francia egészségügyi minisztérium.

Egy 55 éves férfit az észak-franciaországi Amiens kórházában kezelnek, súlyos állapotban van.

Egy 36 éves férfi, aki az olaszországi Lombardiában kapta el a fertőzést, a kelet-franciaországi Strasbourgban került kórházba, az ő állapota nem súlyos.

Egy kínai lányról – aki február 7-én tért vissza Franciaországba Kínából, és jelenleg Párizsban megfigyelés alatt tartják kórházban – is kiderült, hogy megfertőzhetett az új koronavírus okozta megbetegedéssel, de ő időközben – kezelés nélkül – meggyógyult. A francia egészségügyi tárca tájékoztatása szerint a lány jól van, alig vannak tünetei, a koronavírus-tesztje negatív, és a hivatalos közlés szerint “a gyógyulás nyomait” hordozza.

“Olyan érzékeny tesztjeink vannak, amelyekkel a betegség olyan embernél is kimutatható, aki már nem hordozza a vírust, de korábban fertőzött volt” – mondta Jérome Salomon, a francia egészségügyi tárca illetékese. “A párját is megvizsgáltuk, ő is negatív, és az a négy ember, akivel a lány kapcsolatban állt, karanténban van az otthonában” – tette hozzá.

A negyedik fertőzött is egy Lombardiából hazatért 60 éves francia állampolgár, akit a közép-franciaországi Auvergne-Rhone-Alpes régió egyik kórházában kezelnek. Nála kedd este mutatták ki a fertőzést, és az ő esetében is megkezdődött annak a feltérképezése, hogy kikkel került kapcsolatba, amióta hazaért Olaszországból.

Kedd este egyébként egy Lombardiából hazatért iskolai csoportot is karanténba helyeztek Párizsban néhány órára, mert több gyerek is tüneteket mutatott, de miután a koronavírus-teszt mindegyikük esetében negatívnak bizonyult, feloldották a vesztegzárat.

Nem zárható ki, hogy koronavírus okozta egy olasz nő halálát Ausztriában

Nem zárható ki, hogy koronavírus-fertőzés okozta egy Ausztriában vakációzó olasz nő halálát – jelentették be az osztrák hatóságok szerdán. Közben egy bécsi tanárnőnél is jelentkeztek a fertőzés tünetei, ezért az intézményben beszüntették az oktatást.

A gyógyüdülőként, fürdővárosként és síterepként is ismert Bad Kleinkirchheimben szabadságát töltő olasz nő Udine térségéből származik, és pénteken érkezett Karintia tartományba. Szerdára virradóra érte a halál; a helyszínre siető orvos nem zárta ki a koronavírus-fertőzést, de a vizsgálatok még tartanak.

Közben ki kellett üríteni Bécs nyolcadik kerületében egy iskolát, mert felmerült a gyanú, hogy az egyik tanárnő megfertőződött a koronavírussal. A pedagógus azóta karanténban van; nemrég Olaszországban járt, ott kaphatta meg a fertőzést.

Tirol tartományban azt próbálják felderíteni, kikkel állhatott kapcsolatban a két, koronavírussal fertőzött fiatal. Hatvankét embert vizsgáltak meg, 12 esetben karantént rendeltek el.

A körülményekhez képest jól van az a magyar nő, akit egy bécsi kórházban ápolnak koronavírus gyanújával. A nő az MTI-nek elmondta: a láza megszűnt, ugyanakkor gyengének érzi magát. Vizsgálják, hogy koronavírus okozta-e a magas lázat és a levertséget. A beteg korábban Velencében járt.

Ázsiából több száz újabb fertőzéses esetet jelentettek szerdán

Dél-Koreában már 1261 volt szerdán a fertőzöttek száma, 284-gyel több, mint az előző nap. Ez volt eddig a legnagyobb napi növekmény. Egy héttel ezelőtt még csak 51 fertőzött volt.

Elkezdték vizsgálni egy keresztény egyház mintegy 210 ezer hívét, miután kiderült, hogy körükben sok a fertőzött az ország negyedik legnagyobb városában, a Szöultól mintegy 300 kilométerre délkeletre fekvő Tegúban. A 284 új fertőzéses esetből 216 ebben a városban van. Az egészségügyi hatóságok 1600 új kórházi ágyat létesítettek Tegúban, felkészülve a várhatóan még sok új esetre, és orvosokat, ápolókat küldenek oda az ország más részeiből.

A dél-koreai katolikus egyház felfüggesztette minden nyilvános mise megtartását az országban. Szöul szerdán korlátozást vezetett be az exportálható egészségügyi maszkokra: csak a legyártott mennyiség 10 százalékát lehet külföldre vinni. Az országban immár naponta 11 millió maszkot gyártanak, kétszer annyit, mint még két héttel ezelőtt.

A külföldre utazni akarók számának csökkentése miatt a légitársaságok Dél-Koreában tovább csökkentették az indítandó járataik számát.

Japán legészakibb prefektúrájában, Hokkaidón az oktatásügyi vezetés azt tanácsolta az önkormányzatoknak, hogy csütörtöktől kezdően határozatlan időre zárjanak be minden olyan alsó és középfokú iskolát, amely nem magánkézben van. Csak a bezárás napokig eltarthat. Ez körülbelül 1600 iskolát jelent. Hokkaidón halt meg szerdára egy koronavírusos beteg – akivel kapcsolatban semmilyen részletet nem közöltek -, vele hatra nőtt a betegség halálos áldozatainak száma Japánban. Az országban a fertőzöttek száma 860 volt szerdán, és közülük 691 ember a Diamond Princess üdülőhajón fertőződött meg.

Az egyébként is szigorú törvényeiről híres Szingapúrban bűnügyi eljárást indítottak egy kínai állampolgár ellen, mert hamis információt adott meg arról, hogy hol tartózkodik a városállamban. A férfi feleségével együtt a járvány gócpontjának számító közép-kínai Vuhanból érkezett Szingapúrba a járványkitörés idején. Ő maga bizonyosan beteg volt, de már meggyógyult, felesége pedig karanténban van. Ha vétkesnek találják a férfit, akkor akár hat hónapi börtönbüntetésre is ítélhetik. Szintén Szingapúrban megvonták a tartózkodási engedélyt egy kínai férfitól, mert elhagyta a lakását, miközben 14 napi házi karanténra kötelezték.

Tajvanon eggyel, 32-re nőtt a fertőzöttek száma.

Thaiföld három új fertőzéses esetet jelentett szerdán, amivel 40-re nőtt a számuk az országban. A két új beteg közül ketten Hokkaidó japán prefektúrából tértek haza.

A vietnami egyészségügyi minisztérium bejelentette szerdán, hogy meggyógyult az ország mind a 16 koronavírusos betege, és ki is engedték őket a kórházból.

Bahrein és Kuvait is jelentett újabb fertőzéses eseteket szerdán, mindegyik fertőzöttnek köze van Iránhoz. Bahreinben három nőről van szó, akik közvetett repülőjárattal érkeztek oda Iránból, és akikkel 26-ra nőtt a fertőzöttek száma az országban hivatalos közlés szerint. Kuvaitban hattal több, 18 lett szerdára a fertőzöttek száma. Az illetők szintén Iránban jártak. Iránban közben bejelentették, hogy négy további halálos áldozata van a koronavírusnak, amivel 19-re nőtt a számuk az országban. A fertőzöttek száma egy nap alatt 44-gyel, 139-re nőtt.

A COVID-19 vírustörzs már több mint 80 ezer embert megfertőzött szerte a világban, és mintegy 2700-an pedig meghaltak az általa okozott tüdőgyulladásban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt.

Még két olasznál mutatták ki a fertőzést a tenerifei szálloda vendégei közül

További két olasz turistánál mutatták ki szerdán a koronavírus-fertőzést annak a karantén alá vont tenerifei szállodának a vendégei közül, ahol a külügyminisztérium tájékoztatása szerint magyarok is vannak.

A Kanári-szigetek kormányának Twitteren közzétett üzenetéből kiderült: a turisták közvetlen kapcsolatban voltak azzal a 69 éves olasz orvossal, akinél elsőként igazolták a megbetegedést, és feleségével, aki szintén megfertőződött.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden Budapesten jelentette be, hogy vannak magyarok a koronavírus miatt karantén alá vont szállodakomplexumban Tenerifén.

A hotel bejáratait a helyi rendőrség kordonnal zárta el, és szájmaszkot viselő rendőrök őrzik. A főbejáratnál mentőautók állnak, és felállítottak egy egészségügyi sátrat is.

A vendégek az ablakokból teraszokról integetnek az újságíróknak, akik a kordonok mögül tudósítanak a helyszínről.

A szállodában tartózkodó Juan Cristóbal del Monte, francia állampolgárságú orvos az Antena3 televízió csatornának telefonon elmondta: rajtuk már elvégezték az orvosi tesztet, amelynek eredménye egyelőre nem ismert. Beszámolója szerint nem szenvednek hiányt semmiben, a szálloda maszkot és gumikesztyűt viselő személyzete élelmiszercsomagokat visz a szobákba. A vendégek közül azoknak, akikről valószínűsíthető, hogy kapcsolatba kerülhettek az első beteggel, a szobájukban kell maradniuk – tette hozzá.

Az ABC című napilap a hotel vezetésére hivatkozva azt írta: körülbelül százan szabadon mozoghatnak az épületben, ők azok a vendégek, aki még épp azelőtt érkeztek, hogy elrendelték a karantént, és nem találkozhattak a fertőzött olaszokkal.

Az újság szerint körülbelül 700 vendég van a hotelben, akik 25 különböző nemzetiséghez tartoznak. A lap finneket, hollandokat és belgákat említett.

Spanyolországban az elmúlt huszonnégy órában nyolc új koronavírus-fertőzést igazoltak az elsődleges orvosi tesztek. Mindannyian a közelmúltban Olaszország északi részén jártak, ahol a járvány több száz megbetegedést okozott, és 11 halálos áldozatot követelt.

“Bárki, aki odautazott, és tünetei vannak, lehetséges esetnek tekinthető, és az egészségügyi szolgálatokhoz kell fordulnia, hogy megvizsgálják” – mondta Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter keddi, késő esti sajtótájékoztatóján.

Bejelentette: új szabályozást fogadott el a tárca, eszerint minden olyan tüdőgyulladásos és akut légzőszervi megbetegedéssel kórházban kezelt beteget koronavírusra is tesztelnek, akiknél a betegség eredete nem ismert.

A járvány miatt nem javasolják az utazást Kínába, Dél-Koreába, Japánba, Szingapúrba, Iránba és Olaszországon belül Lombardiába, Venetóba, Piemontba és Emilia Romagnába – hangsúlyozta.

Az egészségügyi miniszter elmondta: a repülőtereken és a kikötőkben fokozzák a vírussal kapcsolatos információs szolgáltatást, azonban korlátozásokat vagy kötelező vizsgálatokat nem vezetnek be, egyúttal nyugalomra intett mindenkit.