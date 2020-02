Újabb szomszédos országban jelent meg a koronavírus! Ausztriát is elérte a kór

Külföld

Lokál ,

Mint arról korábban beszámoltunk, Horvátországban megjelent az új típusú koronavírus, most pedig egy következő szomszédos országban, Ausztriában is megvan az első osztrák beteg is, ráadásul Tirolban rögtön két beteget is találtak.

Két 24 éves emberről van szó, akik az olaszországi Lombardiából származnak, Innsbruckban élnek, és valószínűleg Lombardiában fertőződtek meg – mondta Günther Platter tiroli kormányzó. Állapotuk nem életveszélyes.

Az új koronavírus több mint 2600 emberéletet követelt, a fertőzöttek száma körülbelül 80 ezer. A vírus eddig 29 országban jelent meg, de az esetek túlnyomó többségét a kínai Hupej tartományból jelentették.

Korábban megírtuk, Andrej Plenkovic horvát kormányfő kedden, a koronavírussal foglalkozó válságstáb zágrábi ülését követően bejelentette, hogy az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban tartózkodott.

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a férfit jelenleg egy zágrábi kórház fertőzőosztályán tartják karanténban, az állapota kielégítő.

Mint arról korábban beszámoltunk, a háziorvos tanácsára önkéntes házi karanténba vonult egy kecskeméti oktatási intézmény tanulója, miután múlt hét végén az Olaszországból haza érkező rokonával találkozott. Az érintetteknek semmiféle kapcsolatuk nincs a külvilággal, megfigyelés alatt tartják őket, tüneteik nincsenek

A tisztiorvosi szolgálat egyelőre nem rendelt el további intézkedéseket velük kapcsolatban.