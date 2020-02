Uniós elsők vagyunk a bérnövekedésben

Belföld

Lokál ,

Az Európai Unión belül hazánkban nőttek a leggyorsabban a bérek decemberben, világviszonylatban pedig a második helyet foglaljuk el a rangsorban. Magyarország történetében soha nem látott mértékben emelkedtek a fizetések az utóbbi években. A tendencia 2020-ban folytatódik.

Ismét a várakozásokat felülmúlva, 13,1 százalékkal nőttek a bruttó bérek decemberben. A vizsgált hónapban a bruttó átlagkereset 406 400 forint volt, míg a nettó átlagkereset 278 ezer forinton állt. A közfoglalkoztatás nélkül a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 417 700 forintot tett ki. 2019 egészében 11,4 százalékkal növekedtek az átlagbérek, és elérték a 367 800 forintos éves átlagot, ami 7,7 százalékos éves reálbér-növekedést jelent – írja az Origo.

Decemberben a nettó fizetések szintén 13,1 százalékkal emelkedtek, így a reálbér-növekedés 8,7 százalék volt a hónapban. A magyar bérnövekedési dinamika a Trading Economics adatai szerint világszinten a második helyen állt.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint a bérnövekedés markáns lassulására lehetett számítani 2020-ban, de a legfrissebb ágazati hírek tükrében több szektorban is elkerülhetetlennek látszik a bérek további emelése, például a pedagógusoknál, az autógyártóknál és számos szolgáltatói szegmensben.

Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője szerint a továbbra is „kifeszített” munkaerőpiac és a rekordalacsony munkanélküliség miatt a bérnövekedés dinamikája a következő időszakban is hasonlóan intenzív marad. A 2020-ra megállapított 8 százalékkal növekvő bérminimumok és a munkaerőhiány miatt az elemző erre az évre 10 százalékot megközelítő bérnövekedést vár, ami az erősödő inflációs nyomás mellett is 5,5 százalék körüli reálbér-növekedést jelent.