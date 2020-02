Valentin-nap: Ünnepeljük a szerelmet!

Extra

Bálint napon a szerelmet és szeretetet ünnepeljük. Olvasóink pedig elárasztottak minket szívmelengető szerelmes üzenetekkel, a legjobbakat pedig csokorba szedtük. Magyarországon egyébként a ’90-es években terjedt el a piros szívecskéktől, üzenetektől hemzsegő szokás, többek között Korda György és Balázs Klári énekeseknek köszönhetően. A házaspár azt is elárulta, hogy mi az amit mindenképpen kerüljünk el, ha randevúzunk.

Tudta?

A katolikus egyház legismertebb története ahhoz a Bálinthoz köthető, aki az ókori Rómában volt pap II. Claudius császár idején, aki megtiltotta a fiatal férfiaknak a házasodást, mondván az egyedülállók jobb katonák. Bálint megtagadta a rendeletet, titokban továbbra is esketett, amiért kivégezték. A legenda szerint, a börtönben visszaadta a foglár vak lányának látását, majd kivégzése előtt levelet küldött neki ezzel az aláírással: „A Te Valentinod”. Az első Bálint-napi levél 1477-ből származik, ma a The British Library őrzi. Ezen a napon Amerikában egymilliárdnál több kártya indul útjára. Érdekesség, hogy az üzenetek többségét a tanárok kapják tanítványaiktól.

Sztárok a Valentin-napról:

Király Linda szerint akár minden nap lehet Valentin-nap. – Nagy baj, ha csak erre a napra korlátozódik a szeretet és figyelem. Ha jól bánunk a másikkal, mindennap lehet Valentin-nap – mondta az énekesnő, aki legszebb emlékét is elmesélte. – Évekkel ezelőtt történt, hogy éppen február 14-én érkeztem haza külföldről. Fáradt, nyűgös voltam, nem is számítottam semmi meglepetésre. Az akkori párom azonban hatalmas virágcsokorral és nagyon finom vacsorával várt haza – nosztalgiázott Linda.

Korda György és Balázs Klári honosították meg itthon a Valentin-napot. – Még a ’80-as évek végén Torontóban voltunk, amikor ezen a napon piros szívecskés díszbe borult a város. Nagyon megtetszett nekünk az ötlet, és amikor hazajöttünk, elmeséltük az élményeinket egy tévéműsorban. A következő évben pedig már itthon is minden szívecskés díszben úszott, szóval mondhatni, hogy mi honosítottuk meg Magyarországon a Valentin-napot – mondta mosolyogva Klárika, aki szerint több illetlenséget is elkövethetünk ezen a napon. – Ezen a napon felemlegetni a párunk hibáit, és így kezdeni egy mondatot, hogy „szeretlek, de…”, talán ez a legrosszabb, amit bárki tehet – mondta Klárika. – Nagyon kellemetlen az is, ha a pár bármelyik tagja spiccesen érkezik a randevúra – egészítette ki feleségét Gyuri bácsi.

Figyeljünk a csalókra!

Akár interneten rendelünk, akár hagyományos úton vásárolunk ajándékot, a kapott blokkot, számlát minden esetben érdemes megőrizni, hogy ha a későbbiekben probléma merülne fel a termékkel, tudjunk élni szavatossági jogainkkal. Az online vásárlások előtt segítséget nyújt a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu adatbázis, ahol a korábban nem megfelelő működésen ért honlapokról lehet tájékozódni, de feltüntetik azt is, ha a webáruház már jogkövető módon üzemel – hívja fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

üzenetek

Kedves Roland! Lassan 3. éve vagy velem, ami a legcsodálatosabb dolog az életemben, nem tudok neked elég hálás lenni, hogy megtanítottál igazán szeretni! Nagyon sokféleképpen próbáltam már a tudomásodra hozni, remélem most is el fog jutni hozzád az üzenet, melyben elszeretném mondani, mennyire szeretlek, és boldog Valentin-napot szeretnék neked kívánni szerelmem! Szeretettel, Timi

Drága kiscicám remélem még sokáig boldogítjuk egymást, téged szeretlek az égvilágon a legeslegjobban. Nagyon sok puszit küldök. Nap mint nap rád gondolok drága Julikám, minden pillanat rólad szól babám.

Kedves Puszilva Laci! 32 évnyi házasságunk ideje alatti megannyi viszontagság ellenére is ugyan olyan szerelemmel és tisztelettel szeretlek téged, a férjemet, a társamat, gyermekeim apját! Kívánok magunknak még sok-sok boldog együttlétet a jövőben, szeretetben, tiszteletben és egészségben! Szerető feleséged és társad, Puszilva Erika

Istu! Egy tanács… vigyázz magadra! Egy kívánság… ne felejts el! Egy hazugság… nem szeretlek. És egy igazság… hiányzol! Kriszti

Drága Dávidom! Köszönök neked minden percet, amit együtt tölthetünk, és a rengeteg élményt, amit tőled kaptam. Te vagy számomra a legédesebb pasi a világon. Nagyon szeretlek. Szeretettel puszil (nem csak a mai napon): Katus

Feleségemnek, Ruscsákné Berecz Nikolettának, aki első gyermekünket hordja a szíve alatt, üzenem: Nagyon, nagyon szeretem és várom már pici fiunk érkezését, akiről együtt gondoskodhatunk egy életen át! SZERETLEK!

Drága Férjem! Büszke vagyok a férjemre, hogy ilyen csodálatos felesége van! Együtt vagyunk 30 éve jóban-rosszban… Noémi & Szilárd

Kedves Sanyi! A ragaszkodás ugyan szeretet, de a szeretet egy sajátos formája. Olyan szeretet ez, amely már nem keres, nem tapogatózik, hanem döntött. (…) Az érett szeretet, amely feltétel nélküli hűséggel egy életre szól. Boldog születésnapot és Valentin-napot! Hajni

Ipcinek. Valentin-napra írhatnék olyanokat, hogy szeretlek mint őzike a harmatos füvet, méhecske az illatos virágok kelyhét, de én csak annyit írok szeretlek örökre. A Te SZERELMED.

Szerelembe esni olyan, mint bámulni a csillagokat. Ha csak egyet nézel a millió közül elég ideig, a többit észre sem fogod venni. Milliónyi ember között is csak téged kereslek. Örökké szeretlek, Emesétől Krisztiánnak.

Gabika küldi D. Klaudiának sok-sok szeretettel Valentin-nap alkalmából üzenem, hogy nagyon szeretem, és hogy a legfontosabb nekem ő a világon.

Drága Dorc! Köszönöm neked az elmúlt 10 évet jóban-rosszban! Hálás vagyok azért a mérhetetlen kitartásodért, amellyel már több mint két éve neveled a „kandúrokat”, Ármin és Beni fiunkat! Szeretlek: Tódi:)

Kedves Angyalom! Nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Amikor megláttalak tudtam, hogy te vagy számomra az igazi, azt hittem soha nem leszek szerelmes, de te visszahoztad nekem ezt az érzést. Hálás vagyok, és nagyon szeretlek!

Kedves Marcsikám! Szerelmünkből, szeretet lett. Magányból – 40 éve – „ÉLETTÁRSAK” vagyunk. Köszönöm NEKED, hűséges férjed: András!

Nem rajongtam a Valentin-napért, de megszeretetted velem. Szeretlek, ölellek örökké Unikornisom!

Tudod miért szeretlek ennyire? Megtanítottál hinni magamban, erőssé tettél. Elviseled minden egyes hisztimet, és kitartasz mellettem. Benned találtam meg a kislányként megálmodott szőke herceget fehér lovon. Igaz, nem vagy szőke, lovad sincs, mégis te vagy a legtökéletesebb férfi a számomra! Boldog Valentin-napot Peti! Szeretlek, Viki!

Szerelmem, csókjaidtól részegülten, ölelő karjaid közt testedhez bújva állok,

lehunyt szemmel nézem, mint dőlnek össze körülöttünk világok…

Az érzés viharként tombol, villámként hasít belém,

ha szeretsz, nem csupán te, a világmindenség is az enyém.

Szeretlek, Cukkerkád!

Édesem: Mse! Tedd le a telefont! Siess haza, mert szeretettel vár: Maci Dorotthy és a kis labda!

Nyuszikám!

Immár 25 éve töretlenül szeretlek,

nem lankad szerelmem feléd egy csöppet sem.

Boldog az életünk, sokat nevetünk,

nincs, amit meg nem oldanánk együtt.

Domi és Tomi szerelmünk gyümölcse,

szeretjük és óvjuk őket, amíg csak élünk.

Örök szerelemmel: Szilvásgombóc

Kedves Zsuzsikám! Köszönöm, hogy beengedtél az életedbe, és ezáltal jobb emberré tettél. Remélem, tovább szőjük több mint 30 év után is a szerelmünk fonalát, és szerelmünk rezgését tovább látjuk majd gyermekeinken. Csók!

Drága Mártikám! Boldog Valentin-napot kívánok neked, és sokat gondolok rád! György