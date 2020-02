Vidnyánszky meglátogatta Törőcsik Marit

Extra

Kiss Nóra ,

A Nemzeti Színház igazgatóját velemi otthonában fogadta a 84 éves színésznő.

Törőcsik Mari sokat gyengélkedett az elmúlt hónapokban, többször is járt kórházban. Mostanra kicsit jobban van, így örömmel fogadta otthonában Vidnyánszky Attilát, aki különleges ajándékokkal érkezett a Kossuth-nagydíjas színművésznőhöz. A Nemzet Színészeit jelképező, 12 szál sárga rózsából álló csokorral – ami a művésznő kedvence – és A szarvassá változott fiú című film díszdobozos DVD-jével kedveskedett, valamint arról is beszámolt Törőcsiknek, hogy most is milyen sokan szeretik őt, és hiányolják a színpadról.

„Nagyon sokan szeretik, Mari. Még mindig ön az ország nagy, első számú színésznője. Annyi taps és annyi siker szerintem nem volt az elmúlt 100 évben más színésznőnek. A nézők kérdezik még mindig, hogy visszajön-e” – mondta az igazgató. Szavait mosolyogva hallgatta a 84 éves művésznő, akinek legendás humora a régi, velemi otthonából kíséri figyelemmel az ak­tuális bemutatókat és híreket. Természetesen készül a Nemzet Színésze-választásra. Vidnyánszky Attila pedig megígérte Marinak, hogy tavasszal visszatér Velembe.