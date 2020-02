Különös természeti jelenséget tett közzé a Reuters, ugyanis a hazánkat is érintő Ciara még egy skóciai vízesést is képes volt megfordítani. A hatalmas szélnek köszönhetően a vízesés nem ért földet, hanem folyás iránnyal ellentétesen a hegyek felé fújta a vizet.

A waterfall in Scotland called Jenny’s Lum turned ‘upside down’ when heavy winds of Storm Ciara sent the water flowing upward pic.twitter.com/c60sSOHg3a

— Reuters (@Reuters) February 11, 2020