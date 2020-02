Viszkis: Szomorú vagyok, hogy nekem ilyen anya jutott

Extra

Kiss Nóra ,

A Viszkisként elhíresült Ambrus Attila kislánya nemrég egyéves lett. Az egykori bankrabló évekkel ezelőtt minden kapcsolatot megszakított édesanyjával, az asszony azonban unokája születése után felkereste Attilát.

Ambrus Attila és édesanyja viszonya sose volt felhőtlen, az egykori bankrabló másféléves volt mikor elhagyta őt. Kapcsolatuk akkor romlott meg végérvényesen, mikor öt évvel ezelőtt Attila kérése ellenére az asszony nem kísérte az oltárhoz.

„Szerettem volna, ha ő kísér az oltárhoz az esküvőmön, de egyszerűen nem jött el, ezzel lehúztam őt a térképről. Mindent megbocsátottam neki, de ezt már nem tudom. Egy szektának a tagja… én elfogadok minden vallást, de az én hitemet nem fogadja el” – mondta korábban lapunknak Ambrus.

A Viszkis akkor minden kapcsolatot megszakított édesanyjával, az asszony azonban unokája születése után felkereste fiát.

– Anna születése után a pótmamámon keresztül érdeklődött irántunk, majd megkeresett. Egyszer felhívott telefonon, sírt, és nem győzött bocsánatot kérni, szerette volna rendezni a viszonyt közöttünk. Én viszont nem akarok már tőle semmit. A kislányomat az anyósomék imádják, tőlük megkapja a nagyszülői szeretetet. Persze, ha majd Anna kéri, hogy vigyem el hozzá, meg fogom tenni – mondta az 52 éves édesapa, aki nem is szeretné már rendezni a kapcsolatát anyjával.

– Egy konok székely férfi vagyok. Mi nem hajlunk, hanem törünk. Anyám és én is makacs emberek vagyunk, és nincs kettőnk között átjárás. Tartok attól, hogy nem is lesz. Az életbe többé nem akarom látni. Nincs miért megbocsássak neki. Nem haragszom rá, sokkal inkább nagyon szomorú vagyok, hogy nekem ilyen anya jutott. Sajnos ezzel már nem tudok mit csinálni, eltemettem magamban a dolgot. Inkább foglalkozom azokkal az emberekkel, akiktől szeretetet és megbecsülést kapok, valamint a munkámmal. Február 22–23-án a mohácsi a busójáráson is ott leszek – tette hozzá.