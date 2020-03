50 milliárd forintos beruházást valósít meg Kecskeméten a Mercedes-Benz

Belföld

MTI ,

Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Kecskeméten.

A kecskeméti Mercedes-gyárban tartott ünnepségen Szijjártó Péter elmondta: az új présüzem 23 ezer négyzetméteren terül majd el, és gyakorlatilag a gyár préskapacitásának megduplázását eredményezi.

Hangsúlyozta: a beruházással a magyar gazdaság tovább erősödik. A cél az, hogy továbbra is az Európai Unió leggyorsabb növekedési ütemét tudja felmutatni.

Szijjártó Péter közölte: az új üzemben alkalmazott legmodernebb technológia révén nemcsak helyi szinten, de globálisan is hatékonyabbá és rugalmasabbá válik a Mercedesek gyártása.

A 120 esztendős hagyományra visszatekintő magyar járműipar az elmúlt években a magyar emberek munkaszeretetének, kreativitásának, szakértelmének és hozzáállásának, valamint a befektetők bizalmának köszönhetően az európai járműgyártás zászlóshajójává vált – mondta.

Kiemelte: ma Magyarországon 740 autóiparhoz kötődő vállalat működik.

Az elmúlt évben elképesztő rekordot döntött a magyar autóipar, termelési értéke 12 százalékkal nőtt, elérte a 9 541 milliárd forintot. Ez a teljesítmény az ágazatban dolgozó mintegy 176 ezer embernek köszönhető. Az ágazat versenyképességét bizonyítja szerinte, hogy a magyar autóipar 90,9 százalékos exporthányaddal dolgozik, és a teljes magyar export 21 százalékát adj – mondta Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta: bár a lakosságszámot tekintve Magyarország a világon a 94., mégis a világ 20. legnagyobb autóipari exporttal rendelkező országa.

Szijjártó Péter szerint az eddigi beruházások azt mutatják, hogy a Mercedes bízik Magyarországban, a magyar emberekben, de ez kölcsönös, mert ha ez nem így lenne, akkor a prémium kategóriában nem a Mercedes végzett volna az első helyen az értékesítésben rendre, az elmúlt négy évben.

A tárcavezető kiemelte: a beruházás hatalmas elismerése a Kecskeméten dolgozó mintegy 4500 ember teljesítményének, egyúttal tovább erősíti Magyarország és Németország kapcsolatait.

Az összes Magyarországon befektetett külföldi működő tőkének egynegyede német vállalatokhoz kötődik. A mintegy 6 ezer német cég 300 ezer magyar embernek ad munkát – tette hozzá.

Christian Wolff, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár igazgatója hangsúlyozta: minden eddigi teljesítményük munkavállalóik elkötelezettségének köszönhető, a “kecskeméti szellemiség a német precizitásnak és a magyar kreativitásnak egy különleges keveréke”.

Kiemelte: a lézertámogatott gyártósorokkal felszerelt második présüzem a legmodernebb gyártóegységek közé fog tartozni.

A kecskeméti telephely vezetője szerint az új, rugalmas és innovatív rendszer lehetővé teszi majd, hogy egyre csökkenő energiafelhasználás mellett termelésüket 40 százalékkal növeljék, optimalizálják működésüket és ezáltal csökkentsék a túlórák számát.

Christian Wolff hangsúlyozta: elkötelezettek a környezet- és klímavédelem iránt. Az elmúlt években a járművenként felhasznált elektromos áramot már jelentős mértékben csökkentették, a fenntartható üzleti tervük értelmében pedig 2022-től a kecskeméti gyár szén-dioxid-kibocsátásmentesen működik majd.

A Mercedes-Benz 2008. június 18-án jelentette be Stuttgartban, hogy egy új gyár építését tervezi Kecskeméten. A termelés 2012. március 30-án indult a 800 millió euróból épített autógyárban. Első modellként 2012-ben a B-osztály gördült le a szalagról, ezt követte 2013-ban a négyajtós kompakt CLA, majd 2015-ben a CLA Shooting Brake. A két utóbbi modellt kizárólag itt gyártják a világpiacokra. A termékpalettát 2018 májusa óta az új A-osztály is kiegészíti.

A kecskeméti üzemben 2019 februárjában kezdték meg a CLA Coupé második generációjának gyártását, majd néhány hónappal később, júniusban az új CLA Shooting Brake első sorozatban gyártott példánya is legördült a szalagról. Tavaly októberben pedig megkezdődött a háromféle Mercedes-AMG Performance gyártása is. A társaság 2018 júniusában kezdte el meglévő gyárának bővítését is Kecskeméten.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. nettó árbevétele 2019-ben 3,7 milliárd euró volt, ez 2,7 százalékos növekedés 2018-hoz képest.