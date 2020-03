5,95 milliárd: újra rekordnyeremény a lottón

Belföld

Hogyha nékem sok pénzem lesz… Tovább halmozódik az ötöslottó rekordnyereménye: miután a múlt héten sem volt senkinek telitalálata, már 5 milliárd 950 millió forintot vihet haza a szerencsés.

Ma azért is érdemes lehet játszani, mert sokan úgy hiszik, hogy a rettegett péntek 13-a inkább Fortunának kedvez, mintsem a balszerencsének. A gigantikus összegnek köszönhetően a játékkedv is megnőtt, hiszen az átlagoshoz képest közel kétszer annyi alapjátékot vásárolnak a magyarok. A Lokál felkereste a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy az ötös lottóval kapcsolatban érdekességek után érdeklődjön.

Minden idők legnagyobb nyereményei 1. 2003: 5,092 milliárd Ft

2. 2015: 5,049 milliárd Ft

3. 2019: 4,194 milliárd Ft

4. 2010: 3,177 milliárd Ft

5. 2013: 3,087 milliárd Ft

Az utóbbi évek legnagyobb nyereményei 2017: 3,024 milliárd forint 2017: 1,902 milliárd forint 2018: 1,846 milliárd forint 2015: 1,786 milliárd forint 2018: 1,667 milliárd forint

A leggyakoribb nyertes számok 3 – összesen 218-szor húzták ki 1 – összesen 208-szor húzták ki 29 – összesen 208-szor húzták ki 75 – összesen 207-szer húzták ki 15 – összesen 204-szer húzták ki

A legritkább nyertes számok 88 – összesen 145-ször húzták ki 63 – összesen 153-szor húzták ki 87 – összesen 157-szer húzták ki 5 – összesen 158-szor húzták ki 80 – összesen 158-szor húzták ki

Mire költené az álomnyereményt?

– Igazából annyira hihetetlen az egész, hogy nem is gondoltam végig, mire költeném az összeget. Az biztos, hogy vennék házat meg kocsit, de azt hiszem, a maradékot mindenképp befektetném – mondta magabiztosan Sanyi.

– El bírnám költeni, ebben biztos vagyok. Utazni nem szoktam, arra annyira nem vágynék, de biztos, hogy be is fektetném, és a családtagoknak is segítenék – mondta Karcsi.

– Szétosztanám a családban, szerintem mindenki ezt csinálná. Vennék egy hatalmas kastélyt Budán, és utaznék is – ábrándozott Vivien.