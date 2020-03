Így készíthetsz családi legendáriumot

Belföld

A Férfiak Klubja segítséget nyújt ahhoz, hogy ez az együtt töltött idő minőségi időtöltés legyen. Végre megtehetjük most azt, amire sose adódott lehetőség! Készítsük el a saját Családi Legendáriumunkat idősebb családtagjaink segítségével!

A Férfiak Klubja szervezet elindította ÉrtékLánc Projektjét. A szervezet úgy gondolja, hogy soha nem volt akkora szakadék a generációk között mint ma, és soha nem látott mértéket öltött a nagyszülők tudásának alábecsülése, tapasztalatainak elutasítottsága. Az idősek haszontalannak és tehetetlennek érzik magukat, mert az új generációk azt hiszik, hogy semmit nem tanulhatnak tőlük. A mostani helyzet jól bizonyítja, hogy ez mekkora tévedés!

Itt az alkalom arra, hogy a karanténba zárt nagyszülők naponta egy rövid kérdésre válaszolva örök értékeiket tovább adhassák! A Férfiak Klubja Facebook oldalán közzétett, nagyszülőknek szóló napi kérdések olyan témákat ölelnek fel, mint: „Milyen volt akkor nagykorúvá válni, hogy élted meg a 18. születésnapodat?”, „Milyen volt az elemi iskola?” „Ki volt a legmeghatározóbb tanárod és miért?”, „Hogyan ismerkedtetek meg a nagymamával/nagyapával?”, „Mi volt édesapád/édesanyád legkiemelkedőbb tulajdonsága?” „Hogy emlékszel ’56-ra?” „Milyen érzésekkel voltál ’89-ben?”

A kérdésekre a nagyszülők maguk is felvehetik a válaszokat, és naponta elküldhetik a családtagoknak vagy online eszközök segítségével válaszaikat, „saját meseként” élőben mondhatják el minden nap, amit ugyanúgy rögzíteni lehet! A javaslat szerint ennek a korszerű projektnek családi felelőse lehetőleg egy nagyobb unoka legyen, vagy maguk a nagyszülők!

Ezzel az egyszerű dologgal felbecsülhetetlen értéket hozunk létre, hisz az ÉrtékLánc generációs összekapcsolódásában a világot látott személetmód és az megszenvedett bölcsesség tovább adható. Soha vissza nem térő alkalom adatik, hogy a hozzánk legközelebbiektől tanuljuk a nagybetűs Életet, és megörökítsük a múlt tanulságait önmagunk és az utókor hasznára! Nagyszülők, gyerekek és unokák! Naponta 10 perc mesélés megerősíti, eltéphetetlenné teszi az elszakadtnak hitt nemzedékláncot!

Ez a hirtelen ránk szakadt szabadidő végre lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjük hozzátartozóink életét, múltját, érzéseit. Más korban éltek, és más akadályok gördültek eléjük, amelyekkel meg kellett küzdeniük. Az ő bölcsességük, élettapasztalatuk most rengeteg energiát, bátorságot, motivációt adhatnak számunkra. Hallgassuk meg őket, addig tanuljunk, ameddig velünk vannak!