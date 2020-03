A Fővárosi Állatkertben öt óriásvidra kölyök született

Belföld

MTI ,

Öt óriásvidra kölyök született a Fővárosi Állatkertben, a Dél-Amerikában őshonos veszélyeztetett faj először szaporodott Magyarországon – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteken az MTI-vel.

A március 11-én világra jött emlősök az első magyarországi születésű óriásvidrák. Az ellést a szülőszobának kialakított férőhelyre beszerelt kamera segítségével mozgóképen is sikerült megörökíteni. Az erről készült kisfilmet pénteken osztotta meg az állatkert hivatalos honlapján és közösségi oldalain – olvasható a közleményben.

Mint írják, a kölykök szülei, Cumana és Madidi múlt ősszel kerültek össze. Az állatkerti szakemberek kezdettől fogva nagyon bíztak abban, hogy a párnak előbb-utóbb kölykei születnek.

Cumana, aki most először lett anya, 2012. október 13-án született a Lipcsei Állatkertben és 2014 őszén érkezett meg Budapestre; Madidi 2010. december 28-i születésű és tavaly ősszel került a magyar főváros állatkertjébe – közölte az állatkert.

Az összegzés szerint az óriásvidráknál a vemhességi idő valamivel több mint két hónap, 64-71 nap szokott lenni. Az újszülöttek átlagosan 20 dekát nyomnak, de Cumana kölykei valószínűleg ennél valamivel kisebb súllyal születtek, hiszen az öt kölyök felette van az átlagos utódszámnak és ilyenkor gyakori, hogy az egyes kölykök súlya valamivel kevesebb a szokásosnál.

A Dél-Amerikában őshonos óriásvidra (Pteronura brasiliensis) akár 30 kilogrammosra is megnőhet, teljes testhossza a két métert is meghaladhatja. Az állatfaj a lassú folyású, gyenge sodrású folyamokat és a mocsaras, lápos területek nyílt vízfelületeit kedveli. A korábbi vadászat miatt lecsökkent állománynagyság, valamint a természetes élőhelyek zsugorodása miatt napjainkban is veszélyeztetettnek számít. A Fővárosi Állat- és Növénykertben hatodik éve foglalkoznak a Dél-Amerikában őshonos, veszélyeztetett állatfajnak számító óriásvidrákkal – áll az összegzésben.