A hit hegyeket mozgatott!

A Passió2020 szervezői örömmel adják a nyilvánosság tudtára, hogy az április 4-én 15.00 és 19.00 órai kezdettel a Papp László Budapest Sportaréna küzdőterén előadásra kerülő Passió 2020 – Európa legnagyobb passiójátékára az önkéntes szereplők toborzása az eredeti ütemterv szerint tegnap éjfélre, azaz hamvazószerdára sikerrel zárult: több, mint 2020 önkéntes jelentkezett. A nagyszabású előadáshoz mindenkire számítunk.

Megható és felemelő látni, hogy a hit valóban hegyeket képes megmozgatni, és hogy már több mint 2000-en vállalták a próbafolyamaton és a két előadáson való részvétellel járó önkéntes szereplést. Ez a lelkesedés nemcsak az Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek fővédnökségével megrendezésre kerülő, az őszi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő rendezvény sikerét jelenti, de az önkéntesség

örömünnepe is egyszerre!

A produkcióban való részvétel hidat képez a különböző korú és hivatású emberek között. Önkéntes szereplőink között ugyanis minden generáció képviselteti magát: a középiskolás és egyetemista fiatalok mellett van olyan vállalkozó kedvű idős úr is, aki a 84. évében jár, de a munka melletti szereplést vállaló középgeneráció is nagy számban lesz jelen. A Passió2020 szereplői számára nem ismeretlen az önkéntes tevékenység, hiszen a jelentkezők közel harmada szerepet vállal valamilyen egyházi vagy civil szervezet működésében. Vannak köztük cserkészek, nagycsaládos szervezetek tagjai, kulturális egyesületekben, kórusokban, dalárdákban vagy épp irodalmi társaságokban tevékenykedő személyek is. S habár az eseményre a fővárosban kerül sor, jó látni, hogy az ország minden megyéjéből, sőt a határon túlról is jelentkeztek önkéntesek, akik között vannak tanárok, jogászok, optikusok, fodrászok, művészettörténészek, óvónők, gyógypedagógusok, kézművesek, szakácsok és informatikusok is. Ami azonban ezt a sokszínű csoportot összeköti, az a közös cél melletti elkötelezettség, a Jézus szenvedéstörténetének megelevenítésében való szerepvállalás vonzása. Bizonyosak vagyunk abban is, hogy azok a nézők, akik a lelátókról követik majd a történelem legnagyobb drámájának, Jézus kereszthalálának egy mai huszonéves fiatal nézőpontján át láttatott, korhű jelmezekben előadott eseményeit, olyan lélekemelő élmény részesei lesznek, amely akár egész életükön át elkíséri majd őket.

Az előadásra 2020 Ft-os áron jegyeket vásárolni a jegy.hu oldalon lehet. A passiójátékon való részvételre és annak megtekintésre olyan kiválóságok invitálják a közönséget, mint Böjte Csaba testvér, Kubik Anna és Simorjay Emese színművésznők, Miklósa Erika operaénekes, Varga Miklós rockzenész, Szikora Róbert, György-Rózsa Sándor színművész, Baricz Gergő és Palcsó Tamás énekesek.