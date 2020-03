A legfrissebb hírek a koronavírus járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a járvány tizennegyedik napján.

A magyarországi koronavírus helyzetről számolt be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Lakatos Tibor az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője beszámolt arról az örömhírről, hogy ma reggel közel 70 tonnányi orvosi eszközt és egészségügyi védőfelszerelést szállított Budapestre egy Kínából érkező járat. Ezt követően Müller Cecília országos tisztifőorvos számolt be az aktuális helyzetről. Beszámolt arról, hogy 187-re emelkedett a koronavírus-fertőzéssel azonosítottak száma Müller Cecília beszámolt arról is, hogy 9-re emelkedett a a halottak száma.

Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára április 15-től, ezzel becslések szerint a vásárlások csaknem 90 százalékánál a vevőnek nem kell megérintenie a POS-terminált – közölte kedden a Pénzügyminisztérium, emlékeztetve, hogy ez az intézkedés is a járvány lassítását szolgálja.

A kormány felfüggesztette a végrehajtásokat és kilakoltatásokat a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére. Az eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon folytatódnak. A Magyar Közlönyben hétfőn kihirdetett kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor végrehajtói kézbesítésre, az iratokat postán, illetve elektronikus eszközzel, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján kézbesítik.