A legfrissebb hírek a koronavírus járványról

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a járvány tizenötödik napján.

Kijárási korlátozás elrendelésére kizárólag a kormány jogosult, a veszélyhelyzetben érvényes szabályozás nem nyújt jogi alapot arra, hogy a polgármesterek a településükön a lakosság szabad mozgására vonatkozóan kijárási korlátozást, tilalmat rendeljenek el – erre hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Miniszterelnökség. A közleményben megerősítik: a magyar kormány mindent megtesz a koronavírus-járvány terjedésének lassítása, a magyar emberek egészségének megvédése érdekében, ehhez – az operatív törzs javaslatai alapján – kellő időben meghozta és ezután is meghozza a szükséges intézkedéseket.

A magyarországi koronavírus-helyzetről számolt be az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

Ruszin Romulusz dandártábornak arról beszélt, hogy 84 vállalatnál van jelen mostantól a honvédség. A cél, hogy zavartalan legyen a termelés – tette hozzá. Müller Cecília arról beszélt, hogy 229-re emelkedett a fertőzöttek száma szerdára, és egy brit állampolgár meghalt. A meghalt férfi is krónikus betegségekben szenvedett.

Müller Cecília köszönetet mondott a szociális intézményben dolgozóknak is, egy különleges esetet is említett, ahol az ápolók beköltöztek egy szociális otthonba, hogy így védekezzenek és védjenek meg másokat is.

Ratatics Péter, a Mol ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy a MOL almásfüzitői telepe megkezdte a fertőtlenítőszerek gyártását. Az Operatív Törzssel megszervezik a logisztikát – tette hozzá. A kiskereskedelemben is elérhető lesz a legyártott mennyiség. Napi 50 ezer liter fertőtlenítőt gyártanak majd, és ebből a teljes ország igénye kielégíthető lesz – mondta Ratatics Péter. Arról is beszélt, hogy a Mol-Csoport termelése folyamatos.