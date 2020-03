A nőktől igazán szép a világ!

Extra

A mai világban a nőknek számtalan kihívással kell szembenézniük, de minden területen megállják a helyüket. Ők testesítik meg a szeretetet, a gondoskodást, és nem lehet elég hálásnak lenni nekik. Vasárnap, március 8-án a világ a nőket ünnepli, de ne csak akkor halmozzuk el a hölgyeket kedves szavakkal, virággal és öleléssel, mert mindennap megérdemelnék!

Az elmúlt évszázadban jelentősen átalakultak a női szerepek. Ma már a hölgyeknek több fronton is helyt kell állniuk, így a gyermeknevelés, a háztartás és a karrier területén is. Hogy az egyre halmozódó tennivalók ellenére miért jó mégis nőnek lenni, azt Kovács Lilla viselkedéselemzőtől kérdezte meg a Lokál.

– A nők mindig is meghatározó részei voltak és lesznek a társadalomnak, talán a ma élő hölgyeknek kell a legtöbb fronton, a legtöbb szerepben helytállniuk, ők mégis remekül alkalmazkodnak – kezdte a szakértő, aki kitért a nők fontosságára. – A gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez mind az apa, mind az anya jelenléte nagyon fontos. Az otthon melegét, az óvó és gyengéd szeretetet mégis inkább az anyák adják. Rengeteg érzelmet, törődést töltenek a kicsikbe, akik felnőttként továbbadják mindezt a környezetüknek, amivel nyomot hagynak a világban, tehát tényleg mindenre hatással lehet egy nő. Tanulmányok azt is bizonyítják, hogy a munkahelyek sokkal hatékonyabban tudnak működni, ha nem csupán férfiak, hanem legalább egy vagy két nő is a csapat tagja. Mindezt a szakértők arra vezetik vissza, hogy a hölgyek sokszor rugalmasabbak, amivel segítik a gördülékeny munkavégzést – mondta Lilla.