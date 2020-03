A rendőrség felkészült a kijárási korlátozás rendészeti feladataira

Belföld

MTI ,

A rendőrség felkészült a szombaton nulla órától életbe lépő, április 11-éig tartó kijárási korlátozásokkal kapcsolatos rendészeti feladatokra – mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a pénteki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte: a rendőrség a közterületeken “megnyugtató, segítő, empatikus és lojális intézkedésekkel” sarkallja a lakosságot a kijárási korlátozás betartásra.

Az alezredes rámutatott: a különleges különleges jogrendi időszak megszűnését követően is végrehajtja a rendőrég azokat a hatósági feladatokat, amelyeket eddig is megtett, így a hatósági házi karantén ellenőrzését is. Ismertette: 5032 alkalommal rendeltek el hatósági házi karantént, a szabályok betartását pedig összesen több, mint 39 ezer esetben ellenőrizték.

A számadatok azt mutatják, hogy a magyar lakosság megértette az operatív törzsnek azt a kérését, hogy akivel szemben hatósági házi karantént rendelnek el, tartsa be az arra vonatkozó szabályokat – mondta. Megköszönve a szabálykövetők magatartását, megjegyezte: a szabályszegőkkel szemben szükség volt rendőri intézkedésre, így 163 esetben tettek szabálysértési feljelentést és 32 esetben szabtak ki helyszíni bírságot.

Arról is beszélt, hogy a különleges jogrendi időszak megszűnésével az üzletek nyitvatartási korlátozásának az ellenőrzése átalakul: az ezt megszegő boltok esetében 44 szabálysértési feljelentést tettek és 25 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot.

A határforgalmi és határellenőrzési feladatokat továbbra is ellátja a rendőrség: hosszabb várakozásra a személyforgalomban a belépő oldalon Rajkánál, illetve a teherforgalomban Rajka és Parassapuszta átkelőknél kell számítani. A kilépő forgalomban csak a teherforgalomban lehet hosszabb a várakozás Csanádpalotánál, Nagylaknál, Ártándnál és Röszkénél.

Kérdésre válaszolva Kiss Róbert elmondta: az operatív törzs minden nap ülésezik, elemzi, értékeli, monitorozza a lehetőségeket. Úgy fogalmazott: nincs kijelölve olyan pontja a világnak, ahonnan ne tudnánk beszerezni védőeszközöket, de mostanáig csak a keleti régióból tudták megtenni ezt, azonban kutatják, keresik a további lehetőségeket is.

Az orvosi oxigénutánpótlást firtató újságírói kérdésre Kiss Róbert azt mondta: ahhoz, hogy ez folyamatosan biztosított legyen, az operatív törzs intézkedett arról, hogy honvédelmi irányító törzseket irányítson azokhoz a vállalatokhoz, gazdasági társaságokhoz, amelyek az orvosi oxigén előállításával a magyar lakosság segítségére lehetnek.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta: nincs szükség igazolást kiállítani a munkavállalóknak a kijárási korlátozás idejére, ugyanis maga a kormányrendelet biztosítja a munkába járás lehetőségét.

Arról is beszélt, hogy az idősek alapvető élelmiszerrel való ellátásába az önkormányzatok bevonhatják a polgárőrséget, ez egyébként is kötelessége az önkormányzatoknak, ha ehhez a polgárőrséget hívják segítségül, azt az operatív törzs üdvözli és támogatja.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy az operatív törzs működése nem kötött a különleges jogrendi időszakhoz. Rámutatott: az operatív törzs már a veszélyhelyzet elrendelését megelőzően is ülésezett és meghozta a szükséges intézkedéseket a lakosság védelme érdekében és így fog tenni a jövőben is.

Az egész lakosság védelmét szolgálja a szombattól életbe lépő kijárási korlátozás – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília kiemelte: az intézkedést nagyrészt a sérülékeny csoportok, az idősek védelme és a járvány terjedésének megfékezése érdekében vezették be.

A 65 év felettiek számára kijelölt vásárlási idősáv ellenére arra kérte az időseket, ha tehetik ne hagyják el otthonaikat, vegyenek igénye családi vagy önkormányzati segítséget.