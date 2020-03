Álhír, hogy véradáskor koronavírus-tesztet is készítenek

Extra

Holló Bettina ,

Nap mint nap jelennek meg álhírek a koronavírussal kapcsolatban. Elterjedt például, hogy a véradásokon koronavírus-tesztet is végeznek. Ez azonban nem igaz. Aki csak ezért jelentkezne véradónak, az ne tegye!

Noha az álhírterjesztés bűncselekmény, számos valótlanságot állító cikk jelenik meg a közösségi oldalakon. Több tucat ilyen „kamuportál” van, amelyek felszámolását a kormány is a zászlajára tűzte, hisz ebben a nehéz időszakban különösen fontos a hiteles tájékoztatás.

A közösségi oldalakon elterjedt információkkal ellentétben a véradásokon nem végeznek koronavírus-szűrést – reagált az elmúlt napok egyik álhírére az Országos Vérellátó Szolgálat.

A közleményben arról is beszámoltak, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább.

„A koronavírus legnagyobb veszélye, hogy a betegség miatt meghiúsul az ellátáshoz szükséges vérmennyiség levétele. A járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz (különösen gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia, transzplantáció). A véradás (…) nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért továbbra is számítunk az egészséges lakosság segítségére” – hangsúlyozták, hozzátéve: a véradások helyszínéről és időpontjáról a www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon lehet tájékozódni.