Állatok lepték el a kiürült városokat Olaszország szerte – Fotók!

A már hónapok óta, az egész világon végigsöprő koronavírus-járvány következményeként egészen hihetetlen fotók és videófelvételek járják be a világhálót. A jelenleg legdrasztikusabban érintett Olaszország például teljesen kiürült, most azonban váratlan vendégek jelentek meg a kihalt utcákon.

Mint arról korábban beszámoltunk, Olaszországot egy hete zárták teljes karantén alá, sorra érkeznek onnan a szokatlanabbnál szokatlanabb felvételek a gyökeresen megváltozott hétköznapokról.

Ennek a változásnak és a világjárványnak azért vannak apróbb pozitív vonzatai is, Velencében például megtisztultak a híres csatornák vizei és még az állatok is megjelentek az amúgy turistaparadicsomként ismert, most szellemvárosban.

Más olasz városokból is érkeztek szokatlan képek, Róma szökőkútjainál például vadkacsákat láttak, Calgariban pedig még egy delfin is a város közelébe merészkedett.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020