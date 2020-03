Angelina Jolie lányai kórházban voltak

Extra

A színésznő két lánya is műtétre és kórházi kezelésre szorult az elmúlt hetekben.



Angelina Jolie egy a Time magazinnak a nemzetközi nőnapra írt esszéjéből derült ki, hogy a színésznő két kislánya az év elején kórházba került és műtétre szorult – írja a Mirror. A szívszorító sorokban a színésznő arról vallott, hogy a 15 éves Zahara sürgős orvosi segítségre szorult. Mellette pedig húgának – ő nem említette melyik lányának, de a sajtóból kiderült, hogy – a 13 éves Shilonak volt csípőműtétje.

Hozzátette, hogy a lányok bátyjai rendkívül támogatóak voltak és rengeteget törődtek húgaikkal ez idő alatt. Azt azonban – egyesek szerint szándékosan – elfelejtette megemlíteni, hogy vajon a lányok apja, Brad Pitt meglátogatta-e őket ez idő alatt.

– Az utóbbi két hónapban műtétről-műtétre jártam a legidősebb lányommal, majd néhány nappal ezelőtt azt is végig kellett néznem, hogy a húga csípőműtét miatt feküdt kés alá. Tisztelem a magánéletüket, ezért úgy írom ezeket a sorokat, hogy ők is engedélyt adtak rá. Tudják, hogy az életükért folytatott harc és a gyógyulás olyan dolog, amiért büszkék lehetnek önmagukra. Jó volt látni, ahogy mindent félretéve egymást támogatták a lányaim. A fiúkra is számíthattak, rendkívüli törődéssel fordultak feléjük, édesek voltak – írta Angelina.

A színésznő egy szóval sem említette ex férjét, Brad Pittet, aki egyébként valószínű, hogy a lányok betegsége miatt nem vett részt a BAFTA-díjátadón februárban.