Az ellenzék a koronavírus mellé állt

Az ellenzék leszavazta, hogy a kormány, a tizenöt napos veszélyhelyzet lejárta előtt megkapja a jogot arra, hogy rendkívüli intézkedéseket hozzon. Március 26-án lejár a veszélyhelyzet, melynek intézkedései az emberek védelmét garantálják. Ezek közé tartoznak többek közt a hiteltörlesztések felfüggesztése, a határátlépés korlátozása vagy a boltok új nyitvatartási rendje.

A képviselők négyötöde kellett volna ahhoz, hogy tegnap az Országgyűlés dönteni tudjon a koronavírus-törvényről, mivel az ellenzéki képviselők nem támogatták a javaslatot. Az ellenzék nem értette meg az összefogás jelentőségét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

A kormány 15 napig hirdethet veszélyhelyzetet az Alaptörvény szerint, annak meghosszabbításáról pedig az Országgyűlés dönt. Mivel a kormány március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet, az március 26-án lejár, ezért szükség lett volna arra, hogy a házszabálytól eltérve, az ellenzék megszavazza, hogy a tizenöt nap lejárta előtt döntsenek arról, hogy a kormány folytathassa a rendkívüli intézkedéseket. Az ellenzék azonban nem engedte, hogy eltérjenek a házszabálytól, ezért sok rendkívüli intézkedésnek – például határvédelem, boltok nyitva tartása, vagy az olyan gazdaságvédelmi intézkedések mint a hiteltörlesztés felfüggesztése – 26-án lejár a hatálya.

– Az ellenzék számtalan javaslatát megfontoltuk, és többet be is fogadtunk a javaslatba, például a szükségesség és az arányosság kritériumát. A kormánypártoknak megvan a szükséges többsége ahhoz, hogy ezt a törvényjavaslatot a jövő héten ( március 31-én) elfogadják, most azért volt szavazás, hogy ez már a héten megtörténjen – mondta a hétfői, hétpárti egyeztetést követően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki hozzátette: nehéz időkben az együttműködésnek van itt az ideje, a felesleges politikai vitákat le kell zárni.

– Az ellenzéki pártok mai döntésükkel végérvényesen kinyilvánították, hogy még ebben a rendkívüli helyzetben sem hajlandóak a nemzeti konszenzus megteremtésére. A különleges jogrend kizárólag a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos döntésekre vonatkozik, és annak vége a járványhelyzet elmúlása, ami egy ma még nem megjósolható, de a jövőben egy mindenki számára könnyen belátható, objektív időpont lesz – írja elemzésében a XXI. Század Intézet.