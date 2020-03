Az éttermek bezártak, az utcák üresek, mindenki otthon van

Külföld

A 27 éves Pelyvás Zoltán, az északkelt-kínai Csilin tartományban élő magyar férfi beszélt az Origónak arról, milyen a mindennapi élet náluk. Az elmondásából kiderül, kevesebb ember van az utcán, viszont sokkal több parkoló autót látni, nagyon sok étterem és vállalkozás kénytelen volt teljesen bezárni, mivel a forgalom teljesen eltűnt egyik napról a másikra. A tanárként dolgozó férfi beszámolt arról is, hogy neki is van olyan ismerőse, akinek az étterme bezárt, és valószínűleg már ki sem fog nyitni, még a járvány után sem.

Arról is beszélt, hogy pedagógisként miért került nehezebb helyzetbe.

Tanárként nehéz helyzetbe kerültem, mivel az iskolákat határozatlan időre bezárták. Ez azt jelenti, hogy a bevételem is minimálisra csökkent – kezdet a beszámolóját az Origónak Pelyvás Zoltán. Az emberi kapcsolatok átköltöztek a különböző kapcsolattartó applikációkra, és az étel-kiszállítás, illetve az online vásárlás nagyon megugrott. Míg tanárként napi 150-200 gyerekkel és ugyanennyi szülővel találkozok, a járvány során ez a szám 2-3 embernél nem több, érezhetően távolságtartóbbak az emberek. A magyar férfi arról is beszámolt, hogy a mindennapi élet lelassult, kevesebb ember van az utcán, viszont sokkal több parkoló autót látni, amik hetek óta állnak ugyanott. Nagyon sok étterem és vállalkozás kénytelen volt teljesen bezárni, mivel a forgalom teljesen eltűnt egyik napról a másikra. Sajnos nekem is van olyan ismerősöm, akinek az étterme bezárt, és valószínűleg már ki sem fog nyitni, még a járvány után sem. Jelenleg a kisebb vállalkozásokat fenyegeti ez a veszély, de ha nem sikerül teljesen megfékezni a járványt, akkor a nagyobb cégek is bajba kerülhetnek. Kevesebb lehetőség van a szórakozásra, valamint a munka is kevesebb összességében, tehát pénzügyileg nagyon sokan rossz helyzetbe kerültek, köztük én is – számolt be a mindennapokról a tanár.

A hatóságok nagyon elővigyázatosak, és nagyon komolyan veszik a munkájukat, mert tudják, hogy egy ilyen járvány nagyon könnyen terjedhet, mint ahogy azt Olaszországban, illetve Dél-Koreában jelenleg láthatjuk. A helyi emberek próbálnak pozitívak lenni, és próbálnak mindenben együttműködni a hatóságokkal. Mindenki azt szeretné, hogy mielőbb visszatérhessenek a munkájukhoz, családjaikhoz és a normál életükhöz – folytatja a beszámolót Zoltán.

Az én tartományomban szerintem nagyon pozitívak az emberek, nagyon sokan úgy gondolják, hogy két-három hónapon belül vége lesz a járványnak, vagy legalább annyira mérséklődik, hogy újra dolgozni tudnak. Viszont más tartományokban más véleményen vannak az emberek, és úgy gondolják, hogy ez egy sokkal hosszabb folyamat. Mindez nagyon megviselheti a kereskedelmet a jövőben. Külkereskedelmi szempontból a járvány negatívan fog hatni a forgalomra. Véleményem szerint valószínűleg kevesebb megrendelés lesz a nyugati országokból, és ez akár nagyobb problémákat is okozhat a kínai embereknek, illetve a gyáraknak. Nyilván tanulni fognak belőle a helyi emberek, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a higiéniára a jövőben, legalábbis ez lenne a tanulság számukra. Mivel ez egy más kultúra, más emberekkel, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy akár a hozzáállásuk is változni fog más országokat illetően, és talán nyitottabbak lesznek a jövőben- zárta szavait Pelyvás Zoltán az Origónak.