Bajban az Apple! Késnek az új iPhone-ok a koronavírus miatt

Már eddig is rengeteg gazdasági kárt okozott a koronavírus-járvány világszerte, üres tőzsdék, zuhanó árak, és a legkülönfélébb iparágak szenvednek történelmi veszteségeket, most pedig az Apple állhat be a sorba.

A brutális károkat szenvedő filmipar és turizmus után a Bank of Amerika elemzése alapján most a mobiltelefon gyártók köthetik fel a gatyájukat, az Apple még be sem mutatott készülékeivel kezdve, amik már most késéssel számolnak.

A nagyon várt iPhone 9 és az 5G-s iPhone 12 is egy hónappal később, szeptemberi bemutatkozásuk helyett csak októberben kerülhetnek a boltok polcaira.

Ez főleg hatalmas problémát jelenthet az iPhone 12 esetében, amely egy történelmi mérföldkő az Apple számára, az első készülékük, amely 5G-vel felszerelt lesz.