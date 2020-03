Extra

Kiss Nóra ,

Ben Affleck élete kezd helyrerázódni. A pozitív változás kolléganőjének köszönhető, aki elrabolta a színész szívét.

Ben Affleckre újra rátalált a szerelem. Ennek köszönhetően egy jó ideje nem nyúlt már az alkoholhoz, sőt nyíltan beszél múltbéli porblémáiról is. A színész új párjával, Janina Gavankarttal a The Way Back forgatásán ismerkedett meg. A film két főszereplője nem titkolja érzéseit, a premieren is összebújva álltak a kamerák elé.