Boros Lajos minden megtakarítását feléli

Kiss Nóra ,

Boros Lajos szívbillenytű- és prosztata műtétje után újra a régi. Megfelelő étrenddel, mozgással és gyógyszerekkel szinte teljesen egészséges. Az új életmódja azonban komoly költségekkel jár.

Boros Lajos február 28-án másodjára állt színpadra új, Öt hét nemlét című zenés előadásával, amelyben kórházi élményeit, kómában töltött heteit és az azt követő időszakot osztja meg a közönséggel. – Sose készültem ennyit egy előadásra, mint mostanság. Az első alkalomnál nagyon bennem volt a félsz, hogy vajon kíváncsi-e még rám valaki? A visszajelzések azonban túl jók lettek. Több hasonló helyzetben lévő ember keresett fel, hogy mennyi erőt adok nekik a történetemmel. Az első előadás után egy fiatal férfi várt rám, aki ugyanazt élte át mint én, a családja pedig elhozta, hogy erőt merítsen belőlem. Nagyon jót beszélgettünk, és igyekeztem segíteni – kezdte a Lokál Extrának Boros, aki úgy érzi: egészségesebb, mint valaha.

– Nehéz időszakon vagyok túl, a jókedvem és a pozitív hozzáállásom azonban sosem hagyott cserben. Sokat segített az is, hogy 6–7-en voltunk egy kórteremben, így magam helyett mindig volt kivel foglalkoznom, nem jutott időm a kesergésre. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy újra a régi lehetek. Meggyógyultam. Gyógyszereket persze most is kell szednem, időközönként járok kontrollra, valamint napi szinten igyekszem tornázni. Ha egy-egy alkalom kimarad, már megérzem. A feleségem pedig nagyon odafigyel, hogy minőségi és egészséges ételeket fogyasszak a szívem és a cukorbetegségem miatt. Az életmódom azonban elég sokba kerül, jelenleg a megtakarításaimat élem fel – tette hozzá a 72 éves rádiós.

Memóriazavarral küzd

Lajos 2018-as szívműtétje és az öt hét kóma óta memóriazavarral küzd. – Van olyan, hogy összerakok egy sor dalszöveget, majd amikor leülök, hogy leírjam, már elfelejtem, vagy nem jutnak eszembe bizonyos szavak, kifejezések. Korábban sokkal rosszabb volt a helyzet, napról napra javulok köszönhetően a különböző gyakorlatoknak – mondta Boros.

Pszichológus segített feldolgozni a kómát

A rádiósnak a kóma után a kórházban egy pszichológus segített feldolgoznia a történteket. – Nagyon sokat segített. Érdekes, hogy rengeteget sírtam a beszélgetések során, ugyanis csak utólag tudtam meg mi is történt velem. Sokkoló volt hallanom.