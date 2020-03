Debreczeni Zita és Gianni elárulták születendő babájuk nemét

Extra

Lokál ,

A sztárpár február közepén jelentette be, hogy érkezik első gyermekük, a kicsi nemét akkor azonban még nem lehetett tudni.Debreczeni Zita és Gianni a kicsi érkezését követőikkel osztották meg először. Mint írták évek óta vágytak már az érkezésére. “Még ne mondjátok el nekik, mert még mi is alig hisszük el, hogy velünk is megtörténik a csoda amire évek óta várunk!” – írták a közösségi oldalon miközben játékosan eltakarták kutyusaik szemét, nehogy megsejtsenek valamit.

Zita és Gianni a kicsi nemét szintén egy nagyon édes posztban, kék színű lufik és kitörő öröm közepette jelentették be, melyből kiderült, hogy első gyermekük egy kisfiú lesz.

Gratulálunk!