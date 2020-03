Döbbenetes! 6 éves tagja is volt a szíriai bűnbandának

Külföld

Lokál ,

Egy szíriai fiatal és két szíriai gyermek több hónapon keresztül rabolták ki társaikat egy grazi parkban és annak környékén.

A háromtagú bűnbanda hónapokon keresztül fenyegette és szedte el a pénzét gyerekeknek az ausztriai Graz egyik közparkjában és annak környékén. A legfiatalabb gyanúsított mindössze hatéves. A történtekre úgy derült fény, hogy február végén egy 11 éves fiú elmesélte a szüleinek, hogy szinte hetente szedik el tőle ismeretlen gyerekek a pénzét. A család ezt követően azonnal a rendőrséghez fordult. A hatóságok szerint a kiskorú elkövetők rendszerint csak néhány eurónyi zsákmányra tettek szert, ám a rendszeresség miatt ez összesen egy nagyobb összeg is lehetett. A nyomozás során azonnal talált a rendőrség három másik áldozatot is, akik hasonló történtetekről számoltak be – számolt be a Ripost.

A hatóságok abból indulnak ki, hogy a szíriai migránsok tavaly nyár óta fenyegethették és rabolhatták ki a véletlenszerűen kiválasztott szintén kiskorú áldozataikat. Az is biztosnak tűnik, hogy a jelenleg ismert négy esetnél jóval több gyereket foszthattak i a migránsgyerekek. A 6, 9 és 14 éves gyerekek ellen eljárás indult, a grazi rendőrség pedig közölte, hogy további esetleges áldozatok jelentkezését várják.