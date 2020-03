Döntöttek! Minden óvodát és iskolát bezárnak Romániában

Külföld

MTI ,

Szerdától március 22-ig felfüggesztik a tanítást valamennyi romániai óvodában és iskolában, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését – jelentette be hétfőn délután a bukaresti operatív törzs ülése után Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök.

Ludovic Orban elmondta: a kényszerszünetet meghosszabbíthatják annak függvényében, hogy az elkövetkező napokban hogyan alakul a vírus romániai terjedése. A kormányfő szerint többek között azért kell bevezetni ezt az intézkedést, mert tudomásuk van arról, hogy az olaszországi Lombardia tartomány határainak a lezárása előtt sok ott élő román összecsomagolt, és elindult haza. Hozzátette, azért csak szerdától vezetik be a kényszerszünetet, hogy a szülőknek legyen idejük megszervezni a gyermekek otthoni felügyeletét.

Monica Anisie oktatásügyi miniszter elmondta: az egyetemek autonóm oktatási intézmények. Ezek maguk dönthetnek arról, hogy felfüggesztik-e a tanítást. Megjegyezte: vannak olyan egyetemek, amelyek ezt már meg is tették. A miniszter hozzátette: a tananyag pótlásáról az után döntenek, hogy kiderül, meg kell-e hosszabbítani az intézkedést. A kormány arra kérte a munkaadókat, hogy lehetőség szerint biztosítsanak otthoni munkát alkalmazottaiknak. A romániai iskolákban április 4. és 21. között tartják a húsvéti szünetet, és az is megtörténhet, hogy a kényszervakáció összeér a húsvéti szünettel.

Az operatív törzs arról is rendelkezett, hogy korlátozásokat vezet be az Olaszországból közúton vagy vasúton érkezőkkel szemben. Ezeket a bukaresti sajtótájékoztatón Marcel Vela belügyminiszter ismertette. Bejelentette: keddtől március 31-ig felfüggesztik az Olaszország és Románia között menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokat és különjáratokat, továbbá megtiltják, hogy a vasúti szállítók plusz járatokat indítsanak Olaszország és Románia között, vagy növeljék a meglévők kapacitását. Az Olaszországon is áthaladó, Romániába tartó nemzetközi autóbuszjáratok vagy vonatjáratok működtetői kötelesek tájékoztatni a felszálló román állampolgárokat, hogy Romániába érve karanténba vagy házi elkülönítőbe kell vonulniuk. Az utasoknak már a felszálláskor írásos nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy ezt a korlátozást tudomásul vették. A vasútjáratok működtetőinek tájékoztatniuk kell a Romániába tartó külföldieket, hogy nem léphetnek be Romániába, ha útjuk során érintették Olaszországot.

A belügyminiszter kijelentette, megerősítik a határrendészet egységeit az ország nyugati közúti és vasúti határátlépőknél. A határátlépőknél az Olaszországból, vagy más fertőzött térségből érkezőknek kötelező módon nyilatkozniuk kell arról, hogy pontosan mely településről jönnek, hogy Romániában milyen címre mennek.

A miniszterelnök hozzátette: a hatóságok félrevezetése jogi következményekkel jár.

A kormány arra kötelezte a közszállítókat hogy gyakran fertőtlenítsék a járművek kapaszkodóit, kilincseit, a bevásárlóközpontokat pedig arra, hogy kerüljék el a torlódások kialakulását a pénztáraknál, és gyakran fertőtlenítsék a korlátokat, kilincseket, a bevásárlókocsik fogantyúit.

Az operatív törzs arról is döntött, hogy a 200 fő alatti rendezvények a Közegészségügyi Igazgatóság engedélye nélkül is megtarthatók.

Romániában hétfő estére 17-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Közülük ötöt már gyógyultnak nyilvánítottak.